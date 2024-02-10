دعوت وزارت ورزش و کمیته المپیک برای حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه وزارت ورزش برای دعوت از اهالی ورزش به حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن آمده است:

۲۲ بهمن ۱۳۵۷ در تاریخ معاصر، تجلی قدرت و حکمت خدا و اعجاز مقاومت و صبر مردم به رهبری امام خمینی رحمه الله علیه بود.

انقلاب شکوهمند اسلامی کرامت انسانی و عزت را به ملت برگرداند و اقتدار ملی را به ارمغان آورد...

وعده ما :

یک شنبه ۲۲ بهمن ۱۴۰۲

خیابان آزادی، بعد از یادگار بزرگراه امام (ره)، نرسیده به دانشگاه صنعتی شریف، بین کوچه غدیر و صادقی، مقابل شرکت ایران خودرو، ساعت ۹:۳۰

همچنین کمیته ملی المپیک در متن پیام کمیته ملی المپیک آمده است:

امسال نیز همچون سالهای گذشته مسئولان،مدیران،پیشکسوتان، مربیان و قهرمانان ورزش کشور بار دیگر با حضور حماسی خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن چهل و پنجمین بهار آزادی با آرمان های حضرت امام خمینی(ره)بنیانگذار انقلاب اسلامی، مقام معظم رهبری و شهدای عزیز تجدید میثاقی دوباره خواهند داشت تا به جهانیان ثابت شود جامعه ورزش کشور همچون قطره ای در میان خیل عظیم و میلیونی مردمی، پشتیبان کشور، ولی فقیه و انقلاب اسلامی بوده و به هیچ وجه از آرمانهای امام راحل و شهدای عزیز دست بر نخواهند داشت.

بدون شک این بار نیز مسوولان،مدیران وکارمندان کمیته ملی المپیک همراه با جامعه ورزش کشور با حضور حماسی خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن با آرمانهای انقلاب اسلامی پیمانی دوباره خواهند بست تا بصیرت و ولایت مداری خود را در میان خیل عظیم و میلیونی مردمی به جهانیان اثبات نمایند.

وعده همه ما در سراسر کشور....حضور حماسی در راهپیمایی ۲۲ بهمن.