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۲۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۰۲

حداقل پنج کشته در ناآرامی‌ها پس از تخریب مسجد ایالت اوتاراکند هند

حداقل پنج کشته در ناآرامی‌ها پس از تخریب مسجد ایالت اوتاراکند هند

اعتراضات به تخریب یک مسجد در ایالت اوتاراکند هند به کشته شدن دست کم پنج نفر و مجروح شدن ده‌ها نفر منجر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اعتراضات به تخریب مسجدی در شمال هند، به کشته شدن دست کم پنج نفر و مجروح شدن بیش از ۱۵۰ نفر منجر شد. مقامات شهری مدعی هستند که تخریب در پی دستور دادگاهی انجام شده است اما معترضان می‌گویند که رأی دادگاه هنوز نهایی نبوده است.

بر اساس گزارش‌های رسانه‌های هندی، تعدادی از مأموران پلیس و چند خبرنگار هم در میان کشته شدگان و مجروحان هستند. جزئیاتی از هویت کشته‌شدگان تا کنون منتشر نشده است.

معترضان خودروها و یک پاسگاه پلیس را به آتش کشیدند.

مقامات این شهر شمالی هند در روز جمعه «منع آمد و شد نامحدود» اعمال کرده و نیروهای نظامی اجازه شلیک مستقیم داده‌اند. همچنین، اینترنت این منطقه قطع شده است.

رادها راتوری، از مسئولان ایالت اوتاراکند گفت: خشونتی که روز گذشته (پنجشنبه ۱۹ بهمن) رخ داد، باعث شد که مسئولان خدمات اینترنتی را متوقف کنند و مدارس را در شهر هالدوانی در این ایالت تعطیل کنند.

انشومان، افسر پلیس ایالت اوتاراکند گفت: وضعیت با استقرار نزدیک به چهار هزار افسر پلیس در این منطقه تحت کنترل است.

وی افزود: پلیس به نیروها دستور داد به سمت تظاهرکنندگانی که مقررات منع آمد و شد را نقض می‌کنند، تیراندازی کنند.

واندانا سینگ چوهان، یکی از مسؤولان محلی گفت: دو نفر در جریان این خشونت کشته شدند و بیش از ۱۵۰ پلیس زخمی شدند. تعدادی نیز به بیمارستان برای درمان منتقل شدند.

ابهیناو کومار، رئیس پلیس این ایالت گفت: وضعیت در هالدوانی متشنج است، اما امروز با متفرق کردن تظاهرکنندگان تحت کنترل است.

کد مطلب 6019664

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