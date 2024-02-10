سرهنگ پاسدار محسن دارابی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مردم شهرستان صحنه در مراسم و مناسبت‌های مختلف انقلاب و در راستای صیانت از برنامه‌های نظام همواره سنگ‌تمام گذاشته‌اند و این نشان از هوشیاری، هوشمندی و آگاهی و نگاه همه‌جانبه مردم این شهرستان به انقلاب اسلامی و ارزش‌های نظام است.

وی افزود: اگر بخواهیم یک تعریف از ۴۵ سال عمر بابرکت انقلاب اسلامی داشته باشیم، این است که هیچ روزی را پشت سر نگذاشته‌ایم که دشمنان برای انحراف و لطمه‌زدن به انقلاب اسلامی ایران برنامه‌ای طراحی و اجرا نکرده باشند.

فرمانده سپاه ناحیه صحنه تصریح کرد: انقلاب اسلامی را هیچ قوم و گروهی نمی‌تواند برای خود مصادره کند و این انقلاب برای بقا و پیش‌برندگی اهداف خود در یک گستره عظیمی با یک ملت عظیم حرکت می‌کند.

وی ادامه داد: انقلاب اسلامی یک جریان نو و جدید است که در مقابل استکبار تمام قد ایستاده و با نگاه ایجاد اخلاق در عالم، دفاع از مظلومین، دفاع از محرومین و اثبات حقانیت دین مبین اسلام تشکیل و ۴۵ سال است با همین دیدگاه جلو می‌رود.



دارابی خاطرنشان کرد: شرط بقا و ماندگاری انقلاب اسلامی ایران این است که ما در تمام برنامه‌ها و عرصه‌های سرنوشت‌ساز این نظام سهم برای خود قائل و حضور پیدا کنیم.

وی افزود: استکبار جهانی همواره با برنامه‌ریزی‌های گسترده در تلاش برای ضربه‌زدن به نظام بوده ولی همواره به واسطه حضور معنادار ملت در صحنه این توطئه‌ها نقش برآب شده است.

فرمانده سپاه ناحیه صحنه اضافه کرد: در راه دفاع انقلاب اسلامی نه تنها شیعه و اهل حق بلکه سایر اقلیت‌ها هم جانفشانی کرده‌اند چرا که حفظ این نظام برای همه ما ارزشمند و واجب است.

وی گفت: امروز حضور در انتخابات و راهپیمایی ۲۲ بهمن مقابله با دشمنان و دفاع از امنیت است.