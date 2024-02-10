مشخصات جک پارکینگی کامفورت کدام است؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، این روزها جک‌های پارکینگی یکی از پر کاربرد ترین و مورد استفاده ترین تجهیزات اتوماتیک به کار رفته در اکثر مراکز و ساختمان‌ها می‌باشند. کاربری راحت و آسان و افزایش امنیت محل باعث شده است که این جک‌های پارکینگی جز محبوب ترین تجهیزات امنیتی موجود در بازار به شمار رفته و روز به روز هم بر تعداد کاربران آن افزوده شود.

جک‌های پارکینگی بر روی انواع درب‌های پارکینگ قابل نصب بوده و با استفاده از آن می‌توان تنها با فشار دادن یک دکمه بر روی ریموت کنترل، درب‌ها را به صورت اتوماتیک باز و یا بسته نمود تا نیازی به پیاده شدن از وسیله نقلیه خود نیز نداشته باشید. یکی از انواع جک‌های بسیار کارآمد موجود در بازار، جک پارکینگی کامفورت است. شما می‌توانید برای کسب اطلاعات بیشتر با ما همراه باشید یا با شماره ۰۲۱۵۵۴۴۶۶۹۰ تماس بگیرید.

انواع درب‌های پارکینگ جهت نصب جک کامفورت و جک پارکینگی

درب‌های پارکینگ انواع مختلفی دارند که برای هر کدام از آنها می‌بایست از جک پارکینگی مخصوص به خود آنها استفاده شود. در واقع یکی از مهم‌ترین کارهایی که قبل از خرید جک پارکینگی می‌بایست انجام داد، بررسی درب پارکینگ و مشخصات و ابعاد و سایر ویژگی‌های مربوط به آن است.

بیشتر درب‌های پارکینگی موجود در کشور از نوع درب‌های دو لنگه می‌باشند که در آنها هر دو لنگه درب به صورت همزمان به سمت داخل و یا خارج باز و بسته شده و مسیر عبور افراد و وسایل نقلیه را فراهم می‌نمایند. در این درب‌ها لازم است تا حتماً از جک پارکینگی دو لنگه استفاده شود تا توانایی باز کردن هر دو لنگه درب‌ها را به طور کامل داشته باشد.

درب‌های پارکینگی یک لنگه نیز نوع دیگری از انواع درب‌های پارکینگ می‌باشند که در آنها تنها یک درب که به یک طرف باز می‌شود مسیر ورود و خروج را باز و یا بسته می‌کند. برای این نوع درب‌ها می‌توان هم از جک‌های پارکینگی کورس بلند دو لنگه و یا جک‌های پارکینگی مخصوص درب‌های تک لنگه استفاده نمود. از آن جایی که این جک‌ها به تنهایی می‌بایست کل وزن درب را تحمل کرده و آن را باز و بسته نمایند.

جک پارکینگی کامفورت

همان طور که پیش از این نیز اشاره کردیم، جک کامفورت یکی از پر کاربردترین انواع جک‌های پارکینگی ساخته شده در ایران می‌باشند که نصب و استفاده از آنها با مزیت‌های بسیاری همراه است. این نوع از جک‌های پارکینگی در زمان حرکت و باز و بسته شدن صدایی از خود تولید نکرده و جز جک‌های بی صدا به شمار می‌روند. حرکت این جک‌ها در درب‌های دو لنگه کاملاً هماهنگ بوده و در حین باز و بسته شدن ایجاد ضربه و پرش نمی‌نمایند. در این نوع از جک‌ها می‌توان میزان قدرت هر بازو را به طور جدا تنظیم کرد تا بر اساس وزن لنگه‌های درب و سایر مشخصات آنها تنظیم شده باشد.

از جمله فناوری‌های پر کاربرد به کار رفته در این نوع از جک‌ها می‌توان به قابلیت بسته شدن سریع آنها اشاره کرد که در این حالت زمان صرف شده جهت بسته شدن درب‌ها کوتاه‌تر شده است. این نوع از جک‌های پارکینگی به طور معمول می‌توانند وزن هر لنگه درب از ۲۰۰ تا ۱۰۰۰ کیلوگرم را با توجه به مدل انتخابی تحمل کرده و آنها را به راحتی جا به جا نمایند. علاوه بر اینها، جک پارکینگی کامفورت محصول شرکت گلدن گیت را می‌توان به سیستم کنترل تردد نیز مجهز کرده و از این طریق رفت و آمدها را تحت نظارت قرار داد. جنس بدنه این نوع از جک‌های پارکینگی از آلومینیوم بوده و به همین دلیل هم می‌توان از آنها در مناطق مرطوب نیز استفاده نمود.



مشخصات جک پارکینگی گلدن گیت مدل کامفورت

در این نوع از جک‌های پارکینگی، قابلیت‌ها و توانایی‌های متعددی تعبیه شده است تا کاربران بتوانند به راحتی از آنها استفاده کرده و از مزایای این جک‌های پارکینگی و ایمنی بخشی به محل مورد نظر بهره مند شوند.

جک‌های پارکینگی گلدن گیت مدل کامفورت در پنج مدل ۴۰۰ -۵۰۰ -۶۰۰ -۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ موجود است.

این نوع جک‌ها از یک سیستم خلاص کن که به صورت مخفی تعبیه شده است بهره مند می‌باشند. مدار فرمان این جک‌ها از نوع دیجیتال است.

شما می‌توانید بر اساس نیاز خود زمان باز و بسته شدن درب‌ها را تنظیم کنید. چشم الکترونیک نصب شده در این نوع جک‌ها باعث می‌شود که از برخورد درب‌ها با موانع جلوگیری شده و سطح امنیتی آنها افزایش یابد.

جمع بندی

جک‌های پارکینگی کامفورت یکی از رایج‌ترین انواع جک‌های نصب شده در درب‌های اتوماتیک بوده که در کشور ایران ساخته شده اند. استفاده از آنها با مزایای بسیاری برای کاربران از جمله مقاومت بالا، ارتقا سطح ایمنی ساختمان، قابلیت تنظیم زمان باز و بسته شدن درب‌ها، سیستم خلاص کن مخفی، گارانتی یک ساله جهت تعویض نمودن محصول و ده‌ها قابلیت دیگر همراه است. جهت اطلاع از مشخصات کامل و مزایای این جک‌های پارکینگی به وبسایت اسمارت کو مراجعه فرمائید.

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