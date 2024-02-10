۲۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۵۶

جواد افشار در قم به تماشای «مجنون» نشست

قم- «جواد افشار» کارگردان سینما و تلویزیون در پنجمین روز جشنواره فیلم فجر در قم به تماشای فیلم «مجنون» با موضوع شهید «مهدی زین‌الدین» نشست.

به گزارش خبرنگار مهر، جواد افشار فیلمساز شناخته شده استان قم با حضور در سینما ونوس به همراه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم و جمعی از فیلمسازان و سینماگران استان به تماشای فیلم «مجنون» ساخته مهدی شامحمدی نشست.

وی در حاشیه این جشنواره در گفت‌وگویی درباره فیلم «مجنون»، اظهار کرد: به سازندگان این اثر خداقوت عرض می‌کنم، همین که بعد از سال‌ها همتی شد تا در خصوص شهید زین‌الدین اثری تولید شود، جای قدردانی و تشکر دارد.

این کارگردان سینما و تلویزیون همچنین، نمایش فیلم‌های جشنواره فجر در استان‌ها را اقدامی شایسته عنوان کرد و گفت: خوشبختانه چند سالی می‌شود که شهرستان‌ها و استان‌ها به همت ادارات‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی از وجود جشنواره فجر بهره‌مند هستند.

افشار خاطرنشان کرد: امکان تماشای فیلم‌های جشنواره برای عموم علاقه‌مندان همزمان با برگزاری در پایتخت ارزشمند است و حال‌وهوای جشنواره فجر را به تمامی کشور منتقل می‌کند.

کد مطلب 6019832

