جواد افشار در قم به تماشای «مجنون» نشست

به گزارش خبرنگار مهر، جواد افشار فیلمساز شناخته شده استان قم با حضور در سینما ونوس به همراه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی قم و جمعی از فیلمسازان و سینماگران استان به تماشای فیلم «مجنون» ساخته مهدی شامحمدی نشست.
وی در حاشیه این جشنواره در گفتوگویی درباره فیلم «مجنون»، اظهار کرد: به سازندگان این اثر خداقوت عرض میکنم، همین که بعد از سالها همتی شد تا در خصوص شهید زینالدین اثری تولید شود، جای قدردانی و تشکر دارد.
این کارگردان سینما و تلویزیون همچنین، نمایش فیلمهای جشنواره فجر در استانها را اقدامی شایسته عنوان کرد و گفت: خوشبختانه چند سالی میشود که شهرستانها و استانها به همت اداراتکل فرهنگ و ارشاد اسلامی از وجود جشنواره فجر بهرهمند هستند.
افشار خاطرنشان کرد: امکان تماشای فیلمهای جشنواره برای عموم علاقهمندان همزمان با برگزاری در پایتخت ارزشمند است و حالوهوای جشنواره فجر را به تمامی کشور منتقل میکند.
