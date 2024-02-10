به گزارش خبرنگار مهر، محمد شکیبی نسب ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: تاکنون در راستای سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب و اجرا طرح توسعه دریا محور در بنادر استان بوشهر اقدام‌های ارزشمندی از سوی اداره کل بنادر و دریانوردی استان انجام گرفته و در بندر بوشهر نیز مجتمع بندری نگین تنها فرصت پیش رو برای تحقق توسعه دریا محور است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر بیان کرد: مساحت اراضی بندر بوشهر اکنون ۵۷ هکتار است که با هدف رفع محدودیت مکانی برای فعالیت سرمایه گذاران از سنوات گذشته توسعه بندر بوشهر در مجتمع بندری نگین پیش بینی شده است.

شکیبی نسب ادامه داد: در این زمینه اقدام‌های ارزشمندی برای تأمین زیرساخت‌های مجتمع بندری نگین و ورود بخش خصوصی به این مجتمع انجام شده که از جمله آنها می‌توان به پروژه جاده و پل دسترسی اشاره کرد.

وی افزود: اکنون ۵۰ درصد جاده مجتمع بندری نگین آماده بهره برداری شده و انتظار می‌رود بخش باقیمانده از مسیر همراه با پل فلزی تا خردادماه سال آینده آماده بهره برداری شود.

شکیبی نسب اظهار کرد: در تأمین برق مورد نیاز مجتمع بندری نگین تخصیص اعتبار لازم انجام شده و اکنون فرایند تهیه اسناد مناقصه در حال انجام است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر عنوان کرد: در بحث تأسیسات زیربنایی مجتمع یاد شده با هدف دسترسی مناسب به زون های واگذار شده به بخش خصوصی، بودجه آسفالت تأسیسات زیربنایی تأمین شده است.

شکیبی نسب افزود: در مسیر توسعه بندر بوشهر توافقنامه‌های بسیار خوبی با سرمایه گذاران بخش خصوصی انجام شده که از آذرماه تا به امروز نزدیک به چهار تفاهم نامه به مبلغ ۳۶ هزار میلیارد ریال به امضا رسیده است.

وی بیان کرد: یکی از برنامه‌های تعریف شده برای مجتمع بندری نگین، ترانزیت مشتقات نفتی است که با استقبال بسیار خوب فعالان این عرصه مواجه شده و این مهم اکنون در مرحله نهایی آماده‌سازی زیرساخت قرار دارد.

شکیبی نسب افزود: حسب پیگیری‌های انجام شده برای مجتمع بندری نگین در تمامی زمینه‌ها کار در مسیر قانونی خود و بخوبی پیش می‌رود.

وی اظهار کرد: با این وجود یکی از مشکلات برای توسعه مجتمع بندری نگین، موضوع دریافت مجوز محیط زیستی است که با حضور معاون حقوقی رئیس جمهور در بندر بوشهر کل محدوده مدنظر مورد بازدید قرار گرفته است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان بوشهر گفت: در این ارتباط مقرر شده در نشستی با حضور مسئولان سازمان محیط زیست صدور مجوز محیط زیستی تمامی ۵۱۰ هکتار از مجتمع بندری نگین به طور ویژه بررسی شود.

وی افزود: امید است با صدور این مجوز زیست محیطی، اراضی مدنظر مطابق با طرح توسعه جامع بندر بوشهر در مجتمع بندری نگین به فعالان بخش خصوصی واگذار شود.

شکیبی نسب اظهار کرد: با انجام این اقدامات کلیدی و بسیار مهم زمینه رشد بیش از پیش بندر بوشهر، ایجاد فرصت‌های اشتغال برای جوانان و رشد فعالیت‌های دریانوردی و بندرداری به نحو مطلوبی فراهم خواهد شد.