به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود حقیقت گفت: مدیرکل هواشناسی فارس با انتشار اطلاعیه سطح زرد نسبت به فعالیت سامانه بارشی گاهی رعد و برق همراه با وزش باد و احتمال ریزش تگرگ در مناطق مستعد و بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها برای یکشنبه و دوشنبه (۲۲ و ۲۳ بهمن) در نیمه غربی، مناطق مرکزی، غربی و جنوبی این استان به ویژه در شیراز هشدار داد.

وی افزود: این سامانه بارشی برای روز یکشنبه ۲۲ بهمن ماه در نیمه غربی استان به ویژه مناطق مناطق شمال غرب و غرب و در شهرستان‌های شیراز، نور آباد ممسنی، رستم، کازرون، کوه چنار، سپیدان و بیضا فعال خواهد شد.

حقیقت اضافه کرد: همچنین این سامانه برای دوشنبه ۲۳ بهمن هم در مناطق مرکزی، غربی، و جنوبی به ویژه درشهرستان های شیراز، مهُر، لامرد، کازرون، کوه چنار، فراشبند، فیروز آباد، قیرو کارزین، خنج، جهرم، خفر، فسا، استهبان، لارستان، گراش، اوز، داراب، منطقه فورگ، نی ریز و زرین دشت پیش بینی شده است.

مدیرکل هواشناسی فارس تاکید کرد: اثر مخاطره همچون بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و احتمال آبگرفتگی معابر عمومی، لغزندگی جاده‌ها و احتمال اصابت صاعقه وجود دارد از این رو احتیاط در سفرهای برون شهری، احتیاط و امتناع از تردد و توقف در حاشیه رودخانه و مسیل‌ها و احتیاط و امتناع از هر گونه فعالیت‌های کوهنوردی توصیه می‌شود.