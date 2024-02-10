۲۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۶:۵۶

مدیرکل هواشناسی فارس:

استان فارس بارانی می‌شود

شیراز- مدیرکل هواشناسی فارس نسبت به فعالیت سامانه بارشی برای یکشنبه و دوشنبه در نیمه غربی،مناطق مرکزی، غربی و جنوبی این استان به ویژه در شیراز هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود حقیقت گفت: مدیرکل هواشناسی فارس با انتشار اطلاعیه سطح زرد نسبت به فعالیت سامانه بارشی گاهی رعد و برق همراه با وزش باد و احتمال ریزش تگرگ در مناطق مستعد و بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها برای یکشنبه و دوشنبه (۲۲ و ۲۳ بهمن) در نیمه غربی، مناطق مرکزی، غربی و جنوبی این استان به ویژه در شیراز هشدار داد.

وی افزود: این سامانه بارشی برای روز یکشنبه ۲۲ بهمن ماه در نیمه غربی استان به ویژه مناطق مناطق شمال غرب و غرب و در شهرستان‌های شیراز، نور آباد ممسنی، رستم، کازرون، کوه چنار، سپیدان و بیضا فعال خواهد شد.

حقیقت اضافه کرد: همچنین این سامانه برای دوشنبه ۲۳ بهمن هم در مناطق مرکزی، غربی، و جنوبی به ویژه درشهرستان های شیراز، مهُر، لامرد، کازرون، کوه چنار، فراشبند، فیروز آباد، قیرو کارزین، خنج، جهرم، خفر، فسا، استهبان، لارستان، گراش، اوز، داراب، منطقه فورگ، نی ریز و زرین دشت پیش بینی شده است.

مدیرکل هواشناسی فارس تاکید کرد: اثر مخاطره همچون بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و احتمال آبگرفتگی معابر عمومی، لغزندگی جاده‌ها و احتمال اصابت صاعقه وجود دارد از این رو احتیاط در سفرهای برون شهری، احتیاط و امتناع از تردد و توقف در حاشیه رودخانه و مسیل‌ها و احتیاط و امتناع از هر گونه فعالیت‌های کوهنوردی توصیه می‌شود.

    • CZ ۰۷:۰۷ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۲
      آرزو دارم بارندگی بشه و زمین سیراب بشه و خیر و برکت از زمین و آسمون برامون بباره و دلامون نرم بشه
    • IR ۱۰:۴۸ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۲
      خدا کنه بباره
    • IR ۲۰:۴۱ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۲
      چرا ابرهای جنوب فارس را بارور نمیکنند چرا
    • رضا IR ۲۲:۰۶ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۲
      دلخوش به گزارشات هواشناسی شده ایم.امروز رو که خبری نشد.موندم اینا این پیش بینی ها رو از چه اطلاعاتی نتیجه گیری میکنند؟
    • IR ۲۰:۰۳ - ۱۴۰۲/۱۱/۲۷
      جنوب فارس مردم وابسته به دامداری و کشاورزی و کارگری هستن نبود باران تصورش هم سخته لااقل ابر که میاد چرا باربر نمیکنن ابرها

