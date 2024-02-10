دعوت امام جمعه و استاندار زنجان مردم به حضور در راهپیمایی۲۲ بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر، در بیانیه مشترک آیت الله علی خاتمی و محسن افشارچی آمده است: یوم الله ۲۲ بهمن سالروز پیروزی مقتدرانه و شکوهمند انقلاب اسلامی به رهبری معمار و بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی (ره) است که دامنههای افقِ فتح و نصرت الهی را بر ملت مقاوم ایران آشکار کرد و پردههای ظلمت شرق و غرب را در هم درید و استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی را برای کشور به ارمغان آورد.
این بیانیه میافزاید: اینک که چهل و پنجمین بهار انقلاب اسلامی را جشن میگیریم، صدای انقلاب امام خمینی (ره) با رهبری و درایتهای حکیمانه رهبر فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای در تمام جهان طنینانداز شده و اقتدار ایران اسلامی لرزه بر اندام قدرتهای پوشالی و استکباری جهان انداخته است.
در بیانیه مشترک نماینده ولی فقیه در استان و استاندار زنجان تاکید شده است: امروز با توجه به تحولات جهان و منطقه، مستضعفان دنیا بیش از هر زمان دیگری به انقلاب اسلامی امید بستهاند چون انقلاب اسلامی مظهر پیروزی مستضعفان بر مستکبران و تحقق بخش وعده تخلف ناپذیر خداوند است که در چهل و پنج سال گذشته نمود و مصداق عینی داشته است.
این بیانیه میافزاید: با توجه به اهمیت حضور مقتدرانه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن که موجب تقویت پایههای نظام و شکست توطئههای دشمنان میشود از آحاد ملت دیندار و ولایت مدار استان درخواست میکنیم در راهپیمایی ۲۲ بهمن مثل همیشه با وحدت و همدلی در حمایت هر چه بیشتر از ارزشهای انقلاب اسلامی به میدان بیایند و نشان دهند برای حفظ و حراست از دستاوردها و آرمانهای بلند انقلاب اسلامی و شهدای گرانقدر این سرزمین از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد.
