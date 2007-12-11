این فیلمساز درباره حضور خود در جشنواره فیلم دبی به خبرنگار مهر گفت: "برای اولین‌بار به این جشنواره می‌روم و به همین دلیل قضاوت درباره کیفیت آن و شرایط و استقبال مخاطبان از "حافظ" بسیار مشکل و غیرممکن است. فیلم‌های بسیاری در دبی حضور دارند و به لحاظ کمی این جشنواره سطح بسیار بالا و وسعت زیاد دارد."

جلیلی در ادامه افزود: "جشنواره دبی دو بخش اصلی دارد؛ یکی شامل مسابقه فیلم‌های کشورهای عربی است و دیگری مربوط به نمایش فیلم‌های غیرعربی از سرتاسر دنیاست. این بخش بیشتر جنبه صوری دارد و شامل تولیدات جدید دیگر کشورهاست. "حافظ" نیز یکی از این آثار است که حضوری صوری در جشنواره دارد و در بخش مسابقه شرکت نخواهد داشت."

وی درباره احتمال استقبال مخاطبان از این فیلم گفت: "پیش‌بینی استقبال مخاطبان از فیلم معنوی "حافظ" غیرممکن است. فیلم‌های معنوی و انسانی من با استقبال تماشاگران غربی و شرقی رو به رو شده و غربی‌ها از مضامین عرفانی و اسلامی آنها استقبال کرده‌اند. با این وجود ممکن است مخاطب عرب که آشنایی بیشتری با فرهنگ و تاریخ ایران دارد نتواند با فیلم ارتباط برقرار کند. پس اظهار نظر درباره "حافظ" را باید به آینده موکول کرد."

جلیلی تاکید کرد: "هنگامی که "حافظ" در ژاپن و ایتالیا به نمایش درآمد نگران بودم و نمی‌دانستم مخاطبان چه واکنشی نسبت به فیلم خواهند داشت. اما پس از نمایش فیلم به اشتباه خود پی بردم. استقبال از این اثر آنقدر گسترده بود که حتی خودم هم از این مسئله شگفتزده شدم. منتقدان و اهالی سینما در ژاپن و رم چنان لایه‌های درونی فیلم را درک و تحلیل کرده بودند که باورش برایم مشکل بود. گرچه ممکن است عرب‌ها واکنشی کاملا متفاوت داشته باشند."

کارگردان "حافظ" درباره آخرین ساخته سینمایی خود گفت: "در فیلمسازی کمتر علاقه به مطالعه تحقیقی داشته و همواره دلی فیلم ساخته‌ام. اما این بار به توصیه یک دانشجو پیش از شروع پروژه "از کوچه رندان" دکتر زرین‌کوب را بارها خواندم. به هر حال سند و مدرک قطعی درباره حافظ وجود ندارد و من نیز یک حافظ نمادین ساختم. این فیلم در واقع نگاه و برداشت من از افکار و اشعار حافظ است. من خواستم با فیلم حافظ را به تصویر بکشم، اما این حافظ بود که مرا متحول کرد و بر من تاثیر گذاشت."

جلیلی با اشاره به جشنواره دبی اظهار کرد: "متاسفانه با وجود سابقه بسیار طولانی‌تری که جشنواره فجر دارد اکنون جشنواره دبی با وجود سن کوتاه پیشرفتی قابل ملاحظه داشته و با استقبال زیاد مواجه شده است. جشنواره دبی در منطقه حرف اول را می‌زند و این جای تاسف دارد. ما می‌توانستیم با افزایش کیفیت جشنواره فجر و بهره‌گیری از سابقه طولانی این جشنواره پرچمدار سینمای منطقه باشیم، اما این فرصت را به راحتی از دست دادیم."

این کارگردان سینما درباره فعالیت‌های جدیدش نیز گفت: "طرح‌هایی برای ساخت یک مجموعه تلویزیونی، یک تله فیلم و دو فیلم سینمایی به صدا و سیما ارائه داده و منتظر پاسخ مسئولان هستم. آمادگی ساخت این پروژه‌ها را دارم و حتی برای به تصویر کشیدن زندگی جلال آل احمد نیز اعلام آمادگی کرده‌ام. اینها طرح‌هایی است که در صورت پاسخ مثبت مسئولان صدا و سیما و هر زمان که آنها اراده کنند می‌توانم ساخت آنها را آغاز کنم."