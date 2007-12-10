اخبار کوتاه فرهنگسراها

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه نقاشی های کودکان و نوجوانان سراسر کشور برگزیده جشن نفس با موضوع اهداء عضو، اهداء زندگی در گالری شماره یک فرهنگسرای هنر برپا شده است. این آثار 28 اثر منتخب با تکنیک مداد رنگی، پاستل و گواش تا 23 آذرماه نیز ادامه دارد.

* نمایش موزیکال "نگهبان شهر قصه" ویژه کودکان و نوجوانان در کتابخانه و خانه فرهنگ مهرآباد روی صحنه رفت. این نمایش به نویسندگی و کارگردانی محمود سامانی و بازیگری سمیرا صفدری، علی اکبر و علی اصغر اردلان، فریبا عبدالله زاده، محمود سامانی، هاشم طاهایی و زهرا اسدی تا 27 آذرماه اجرا می شود.

* دوره های زمستانی آموزش هنر و سرگرمی خردسالان در فرهنگسرای تفکر آغاز شد. در این دوره ها شامل آموزش نقاشی، سفالگری، بازی های پرورشی، زبان، قرآن و سرگرمی است. علاقمندان برای ثبت نام 15 دی ماه امسال به فرهنگسرای تفکر مراجعه کنند و برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره 44304978 تماس بگیرند.

* خانه فرهنگ شمشیری نیز با همکاری معاونت اجتماعی شهرداری منطقه 9 در راستای ترغیب عمومی به فکر و تعقل در مورد مسایل شهری و معضلات آن از طریق ارائه آثار هنری و تشویق شهروندان به حفظ و نظافت معابر، محیط زیست و ... نخستین جشنواره فرهنگی هنری "شهر پاک ـ زندگی بهتر" را برگزار می کند.

این جشنواره با موضوع ترویج مفهوم تفکیک زباله و بازیافت آن، آشنایی با مفهوم کاهش تولید زباله و نقش آن در سبد هزینه خانواده ها و ایجاد بستری مناسب برای ترویج روحیه شهروند فعال است. کودکان، نوجوانان و جوانان علاقمند تا 30 آذرماه عکس، روزنامه دیواری، نقاشی، کاریکاتور و مقاله خود را به نشانی مهرآباد جنوبی، 20 متری شمشیری، پارک شمشیری، خانه فرهنگ شمشیری ارسال کنند.

* کانون بانوان فرهنگسرای خاتم مسابقه جمله نویسی "همسران آسمانی" را به مناسبت سالروز ازدواج امیرالمومنین (ع) و حضرت زهرا (س) برگزار می کند. این مسابقه ساعت 14 روز 29 آذرماه با هدف قدردانی از زوجین از زحمات یکدیگر در این فرهنگسرا برگزار می شود.

* کارگاه قالیبافی و گلیمبافی به منظور ارج گذاشتن و گسترش هنرهای اصیل ایرانی در خانه فرهنگ دولت آباد برگزار می شود. این کارگاهها روزهای شنبه ساعت 15 تا 17 خواهد بود و علاقمندان باید تا 24 آذرماه به این خانه فرهنگ مراجعه کنند.

* همایش بهترین الگوی ازدواج نیز به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س) 22 آذرماه امسال در فرهنگسرای دختران برگزار می شود. این همایش 10 تا 12 پنجشنبه خواهد بود.

* نهمین شماره ماهنامه فرهنگی، اجتماعی غدیر به پاس دلاور مردی های ایثارگران بسیجی در ربع قرن انقلاب اسلامی و ایام اربعین قیصر امین پور در فرهنگسرای انقلاب منتشر شد.

* خانه فرهنگ میدان شانزده به یمن فرخنده سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س) جشن بزرگ پیوند آسمانی را برای عموم و به ویژه زوج های جوان در تاریخ 21 آذرماه ساعت 9 تا 11:30 برگزار می کند.

* جشن بزرگ "پیوند آسمانی" به مناسبت سالروز ازدواج حضرت علی (ع) و حضرت زهرا (س) در کتابخانه ابن سینا به مدیریت فرهنگی هنری منطقه 14 برگزار می شود. این برنامه پنجشنبه 21 آذرماه ساعت 15 تا 17 در سالن کانون امید خواهد بود.

* فرهنگسرای تفکر با همکاری انجمن حمایت از دانش پژوهان در قالب مجموعه دوره های ترم زمستان کلاس های آموزشی رایانه از مبانی تا پیشرفته را برای تمام علاقمندان برگزار می کند. علاقمندان برای ثبت نام تا 15 دی هر روز به این فرهنگسرا مراجعه کنند.