۸۶ کیلومتر از راه های فرعی روستایی گلستان آسفالت شد

به گزارش خبرنگار مهر، عادل مصدقی ظهر شنبه در مراسم افتتاح پروژههای ائتلاف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و راهداری حمل و نقل جادهای گلستان اظهار کرد: در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی از ۲۷۵ کیلومتر راه روستایی میزان ۴۵ کیلومتر آنها آسفالت بود.
وی افزود: در حال حاضر حدود ۴ هزار کیلومتر راه روستایی در گلستان وجود دارد که بیش از دو هزار و ۸۰۰ کیلومتر آن آسفالت شده است.
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای گلستان گفت: در دولت سیزدهم ۸۶ کیلومتر از راههای فرعی روستایی گلستان آسفالت شد.
وی یادآور شد: پروژه ائتلافی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و راهداری و حمل و نقل جادهای گلستان که در حال انجام بوده جز نود و پنجمین نقطه پر حادثه استان است و در این مسیر هشت هزار تردد در طول شبانه روز انجام میشود.
به گفته مصدقی این پروژه تا سوم خرداد سال ۱۴۰۳ به بهره برداری خواهد رسید.
وی اظهار کرد: برای احداث این پروژه مبلغ ۲۵ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شد.
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