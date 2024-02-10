به گزارش خبرنگار مهر، عادل مصدقی ظهر شنبه در مراسم افتتاح پروژه‌های ائتلاف بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و راهداری حمل و نقل جاده‌ای گلستان اظهار کرد: در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی از ۲۷۵ کیلومتر راه روستایی میزان ۴۵ کیلومتر آنها آسفالت بود.

وی افزود: در حال حاضر حدود ۴ هزار کیلومتر راه روستایی در گلستان وجود دارد که بیش از دو هزار و ۸۰۰ کیلومتر آن آسفالت شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان گفت: در دولت سیزدهم ۸۶ کیلومتر از راه‌های فرعی روستایی گلستان آسفالت شد.

وی یادآور شد: پروژه ائتلافی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گلستان که در حال انجام بوده جز نود و پنجمین نقطه پر حادثه استان است و در این مسیر هشت هزار تردد در طول شبانه روز انجام می‌شود.

به گفته مصدقی این پروژه تا سوم خرداد سال ۱۴۰۳ به بهره برداری خواهد رسید.

وی اظهار کرد: برای احداث این پروژه مبلغ ۲۵ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شد.