نظارت بر قیمت کالا و خدمات در استان بوشهر تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی‌بوشهری بعد از ظهر شنبه در نشست با مسئولان اداره کل تعزیرات حکومتی استان بوشهر با تأکید بر نقش مهم این مجموعه در نظارت بر قیمت کالا و خدمات اظهار داشت: در زمینه کالاها مشکلات باید از اساس حل شود، یکی از این مشکلات حذف واسطه‌ها و کاهش قیمت مواد اولیه در تولید محصولات است.

وی با بیان اینکه محصولات در استان بوشهر گران عرضه می‌شود، گفت: گرانی و گران‌فروشی با هم متفاوت است و به‌صورت قاطع باید با گران‌فروشی برخورد شود.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر تسهیل‌گری در ایجاد اشتغال و حل مشکلات مردم و مراجعه‌کنندگان را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: حمایت از تولید و اشتغال باید در اولویت قرار گرفته شود.

وی تسریع در رسیدگی به مطالبات مردم در ادارات را مورد تأکید قرار داد و گفت: آن مدیری دارای ارزش است که در کوتاه‌ترین زمان کار مردم را انجام دهد.

رئیس شورای فرهنگ عمومی استان بوشهر، الکترونیکی‌شدن خدمات در ادارات را یک کار ارزشمند دانست و تأکید کرد: مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی در تسهیل و خدمات‌رسانی به مردم همت کنند.

صفایی‌بوشهری، کنترل قیمت‌ها و نظارت بر بازار را یک ضرورت دانست و بیان کرد: بر قیمت کالا و خدمات در استان بوشهر نظارت و با متخلفان قاطع برخورد شود.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با بیان اینکه هیچ منطقی در قیمت ارائه خدمات فنی وجود ندارد، گفت: بر خدمات فنی در زمینه‌های مختلف و کیفیت و قیمت آن نظارت شود.