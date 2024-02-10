  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۱ بهمن ۱۴۰۲، ۱۹:۱۴

بخشدار تخت اعلام کرد؛

بهره برداری از ۳ پروژه در بخش تخت

بهره برداری از ۳ پروژه در بخش تخت

بندرعباس - بخشدار تخت گفت: همزمان با دهه مبارک فجر با حضور سرپرست فرمانداری شهرستان بندرعباس، سه پروژه در بخش تخت به بهره برداری رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، سروش جراره عصر شنبه ضمن تبریک ایام الله دهه فجر افزود: در آستانه چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با حضور سرپرست فرمانداری بندرعباس، ۳ پروژه در این بخش به بهره برداری رسید.

وی با اشاره به ایجاد شور و نشاط در جوانان بیان کرد: بر اساس نیاز ورزشی جوانان بخش تخت یک زمین فوتبال چمن مصنوعی در روستای زیارت سید سلیمان و همچنین یک زمین دیگر در روستای چاهستان با مشارکت اداره کل ورزش و جوانان افتتاح شد.

جراره همچنین ایجاد زیر ساخت مناسب در روستا ها را اولویت اصلی دولت دانست و گفت: با پیگیری شورا و دهیاری روستا و همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ۱۶ هزار متر از معابر روستای چاهستان با مبلغی با بر ۴ میلیارد تومان زیر سازی و آسفالت شد.

کد مطلب 6020269

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها