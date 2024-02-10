بهره برداری از ۳ پروژه در بخش تخت

به گزارش خبرنگار مهر، سروش جراره عصر شنبه ضمن تبریک ایام الله دهه فجر افزود: در آستانه چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با حضور سرپرست فرمانداری بندرعباس، ۳ پروژه در این بخش به بهره برداری رسید.

وی با اشاره به ایجاد شور و نشاط در جوانان بیان کرد: بر اساس نیاز ورزشی جوانان بخش تخت یک زمین فوتبال چمن مصنوعی در روستای زیارت سید سلیمان و همچنین یک زمین دیگر در روستای چاهستان با مشارکت اداره کل ورزش و جوانان افتتاح شد.

جراره همچنین ایجاد زیر ساخت مناسب در روستا ها را اولویت اصلی دولت دانست و گفت: با پیگیری شورا و دهیاری روستا و همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ۱۶ هزار متر از معابر روستای چاهستان با مبلغی با بر ۴ میلیارد تومان زیر سازی و آسفالت شد.