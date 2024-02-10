۲۲ بهمن نقطه عطفی در کتاب افتخارات ایرانیان است

به گزارش خبرنگار مهر، در این بیانیه که عصر شنبه به مناسبت فرا رسیدن ۲۲ بهمن صادر شده است، آمده است: بار دیگر بهمن فرا رسیده تا ذهن و ضمیر انسانهای آزاده ایران و جهان به یاد روزهای پرفراز و نشیبی بیفتد که ملت شریف ایران توانستند در آن موسم سرد، خالق بهاری باشند که با خود شکوفههای استقلال و آزادی به بار آورد و بهمن ماه نقطه عطفی در کتاب افتخارات ایرانیان و روز پیوستن به اقیانوس بیکران اراده و اقتدار ملی است.
در این بیانیه آمده است: در ۲۲ بهمن سال ۵۷ ملت ایران با تأسی از آموزههای ناب دین مبین اسلام با رهبری و زعامت ابرمرد الهی و معمار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره)، با رشادت، غیرت، اتحاد و ایمان در برابر نظام ستمشاهی ایستادگی کرده و اقتدار خود را در تاریخ ثبت کرد.
در ادامه این بیانیه آمده است: یومالله ۲۲ بهمن نمایش بینظیرترین حماسه مردمی در جهان است که مردم ایران از پیر و جوان و زن و مرد پایههای رژیم نامشروع، ظالم و مستبد طاغوت را ریشهکن و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را شکوهمندانه و مقتدرانه بنا کردند.
در این بیانیه آمده است: پیروزی انقلاب اسلامی حرکت ملی و بدون پشتوانه خارجی بود که نقشه راه را برای دیگر ملتهای جهان برای نیل به اهداف و آرمانهای خود از طریق مقاومت و مبارزه تعیین کرد و تا به امروز با دسیسههای طاغوتیان و حکومتهای مستکبر دست و پنجه نرم میکند.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: انقلاب اسلامی با پشت سر گذاشتن حجم عظیمی از هجمههای سخت اکنون در معرض سنگینترین و پرحجمترین آنها، یعنی جنگ نرم و ترکیبی استکبار و ایادی آن قرار گرفته و تردیدی نیست که در میدان مقابله با چنین هجمهای، نمیتوان به کارهای عادی و روزمره بسنده کرد.
در بیانیه شورای هماهنگی تشکلهای دانشآموزی آمده است: مقابله با جنگ نرم و ترکیبی با چنین حجم و گستردگی در گرو جهادی فراگیر و همهجانبه است که در بیان رهبر فرزانه انقلاب اسلامی از آن به «جهاد تبیین» یاد شده و اگر جهاد تبیین آنگونه که شایسته است به انجام برسد، راه جهاد در عرصههای گوناگون دیگر نیز هموار میشود که این جهاد وظیفه اصلی ما نوجوانان و جوانان است که با آن میتوانیم به عنوان یک سد در برابر توطئههای شوم مستکبران ایستادگی کنیم.
در این بیانیه آمده است: ما نوجوانان و جوانان دانشآموز استان اردبیل اعلام میداریم فرزندان انقلاب در دفاع از آرمانهای امام راحل و مبارزه با جبهه باطل، عقبنشینی نخواهند کرد و در این راه که همان راه شهدا و امام امت (ره) است، مصممتر از همیشه و با تبعیت از فرامین و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی، تمامی توطئهها و نقشههای شوم استکبار را نقش برآب خواهند کرد.
در ادامه این بیانیه آمده است: ما اعضای تشکلهای دانشآموزی با گرامیداشت یاد و خاطره جاودان امام راحل (ره) و گرامیداشت دهه مبارک فجر از مردم آگاه و فهیم ایران اسلامی میخواهیم همچون تمام سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی، امسال نیز که سال انتخابات مهم و سرنوشتساز مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری در پیش است با حضور پرشور در راهپیمایی یومالله ۲۲ بهمن از انقلاب و آرمانهای آن دفاع و تبعیت و بیعتشان را با امام بزرگوار و رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیتالله خامنهای اعلام و پایههای اقتدار و امنیت ملی کشورمان را استحکام بخشند.
