رایزنی گروه 1+5 درباره برنامه هسته ای ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "کاندولیزا رایس" شب گذشته با اعلام این خبر گفت : "نیکلاس برنز" که معاون وی در امور سیاسی نماینده آمریکا در این رایزنیها با همتایانش از پنج کشور دیگر شامل روسیه، فرانسه، انگلیس، چین و آلمان گفتگو خواهد کرد.

وی که در یک گروه سیاست خارجی زنان صحبت می کرد،افزود: نیک برنز فردا یک کنفرانسی تلفنی با همتایانش خواهد داشت. آنها روی نهایی کردن متن قطعنامه شورای امنیت کار خواهند کرد که بعداً برای تصویب ظرف چند هفته آینده به شورای امنیت فرستاده خواهد شد.

رایس همچنین با اشاره به گزارش ارزیابی اخیر سازمانهای اطلاعاتی آمریکا مبنی بر غیرنظامی بودن برنامه هسته ای ایران از سال 2003 تا کنون، ادعا کرد: اگر آنها(ایران) واقعاً به دنبال انرژی هسته ای غیرنظامی هستند، راههای زیادی برای رسیدن به آن وجود دارد. از سوی دیگر اگر آنها سعی دارند گزینه برنامه تسلیحات هسته ای را با دستیابی به دانش ساخت مواد هسته ای حفظ کنند، این موضوعی کاملاً متفاوت است.

چین و روسیه به دنبال انتشار گزارش مزبور واکنشی بسیار سرد به تصویب دور سوم تحریمها علیه ایران در شورای امنیت نشان داده اند.



به گزارش مهر ، سازمان برآورد اطلاعات ملی آمریکا( NIE) دوشنبه 12 آذر گزارشی را منتشر کرد که در آن به صلح آمیز بودن برنامه هسته ای ایران اشاره و اعلام شده است که آمریکا از سال 2003 میلادی به خوبی از این مطلب آگاهی داشته که تهران در پی تولید سلاحهای هسته ای نیست.

این در حالی است که علاوه بر تاکید ایران بر اینکه هرگز برنامه هسته ای نظامی نداشته ، حتی سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به صراحت اعلام کرد ایران حتی پیش از سال 2003 نیز برنامه تسلیحات اتمی نداشته است.