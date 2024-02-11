به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فخاری شامگاه شنبه در آئین افتتاح تقاطع غیر همسطح بسیج شهریار با اشاره به اینکه انقلاب ما ثمره بعثت است، اظهار کرد: پیامبر مکرم اسلام نیز مأموریت داشت تا مردم را تعلیم و آموزش بدهد و انقلاب ما نیز در راستای بعثت به وقوع پیوسته است.
فخاری با بیان اینکه خدمت به مردم از جمله کارهایی است که همه ائمه آن را نعمت میدانند، گفت: برای اجرای این پروژهها زحمات زیادی کشیده شده و پیگیریها و تلاشهای شبانه روزی مؤثر واقع شده و به واسطه این پروژه برای مردم آسایشی فراهم شده است.
استاندار تهران با اشاره به اینکه شهریار در حال یافتن زمینههای رشد و توسعه است، افزود: پیشرفت این شهرستان در این است که برای آبادانی آن تلاش شود و آن را به نقطهای برسانیم که تغییرات اساسی که برای اداره این حوزه بزرگ در نظر داریم محقق شود.
وی در ادامه با تاکید بر تأمین زیرساختها عنوان کرد: تأمین زیرساختها برای جلوه کردن یک شهر و ادامه حیات اجتماعی مردم جز اساسیترین موضوعاتی است که باید به آن توجه شود.
فخاری با اشاره به اینکه همه این دستاوردها نتیجه تلاش کسانی است که برای جلب رضایت خدا در مرحله اول و تأمین نیاز مردم در مرحله دوم تلاش میکنند بیان کرد: یاد خاطره شهدایی که در این مسیر به ما آموزش دادند که کار برای خدا و مردم باید بدون منت انجام شود را گرامی میداریم و از زحمت و تلاش همه دست اندرکاران این پروژهها که در مدت کوتاه این اقدامات را با کیفیت انجام داده اند کمال قدردانی را داریم.
نظر شما