مشکلات مالی کماکان گریبان تیم هیئت بسکتبال شهرکرد را گرفته است

محمود شمسی پور در گفتگو با خبر نگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: بازی کردن در سوپر لیگ کشور با توجه به تیم های قدرتمند کشور، بسیار سخت است.
وی افزود: تیم های قدرتمند کشور هزینه های میلیاردی انجام می دهند اما تیم ما بدلیل اعتبار بسیار کم، نمی تواند بازیکن های خوب جذب کند.
شمسی پور با بیان اینکه بیشتر بازیکنان تیم بومی هستند، عنوان کرد: بازیکنانی تیم ما، بیشتر بازیکنان تیم جوانان و بدون تجربه هستند.
وی با بیان اینکه پنج بازیکن اصلی تیم هیئت بسکتبال شهرکرد با توجه به نیازی که تیم در طول بازی به آنها دارد کم تعویض می شوند، خاطرنشان کرد: بازیکنان اصلی با بازیکنان ذخیره اختلاف بازی زیادی دارند.
مدیرعامل تیم بسکتبال شهرکرد بیان داشت: به جز یک یا دو تیم، سایر تیم هایی که در صدر جدول هستند، از اعتبارات دولتی استفاده می کنند و نبود کارخانه بزرگ در استان، تیم شهرکرد را از داشتن اسپانسر محروم کرده است.
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