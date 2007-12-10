مشکلات مالی کماکان گریبان تیم هیئت بسکتبال شهرکرد را گرفته است

محمود شمسی پور در گفتگو با خبر نگار مهر در شهرکرد اظهار داشت: بازی کردن در سوپر لیگ کشور با توجه به تیم های قدرتمند کشور، بسیار سخت است .

وی افزود: تیم های قدرتمند کشور هزینه های میلیاردی انجام می دهند اما تیم ما بدلیل اعتبار بسیار کم، نمی تواند بازیکن های خوب جذب کند .

شمسی پور با بیان اینکه بیشتر بازیکنان تیم بومی هستند، عنوان کرد: بازیکنانی تیم ما، بیشتر بازیکنان تیم جوانان و بدون تجربه هستند .

وی با بیان اینکه پنج بازیکن اصلی تیم هیئت بسکتبال شهرکرد با توجه به نیازی که تیم در طول بازی به آنها دارد کم تعویض می شوند، خاطرنشان کرد: بازیکنان اصلی با بازیکنان ذخیره اختلاف بازی زیادی دارند .