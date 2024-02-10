۳۳۵ پروژه عمرانی و اقتصادی در تنگستان افتتاح و اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، روح الله تنگستان زاده عصر شنبه در آئین افتتاح شرکت تولید کود گوگرد در شهرستان اظهار داشت: در دهه فجر سال جاری بیش از ۳۳۵ پروژه عمرانی و اقتصاد در شهرستان با اعتباری بالغ بر ۴ هزار ۶۰۰ میلیارد تومان در زمینه‌های ورزشی، بهداشتی، آموزشی راه سازی، آب، نوسازی مدارس، ماهی در قفس؛ احداث مسکن شهر و روستایی عملیات اجرایی آنها آغاز یا مورد بهره برداری قرار گرفته است.

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری تنگستان ادامه داد: در آستانه ۲۲ بهمن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی قرار داریم از همه مردم و دوست داران انقلاب اسلامی دعوت می‌کنم در راهپیمایی ۲۲ بهمن حضور گسترده و دشمن نا امید کن داشته باشند

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرمانداری تنگستان اضافه کرد: روز ۱۱ اسفند ماه سال جاری روزی بسیار مهم و حائز اهمیت و روز انتخابات خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی است که باید همه ما با حضور حداکثری خود در انتخابات امید بد خواهان این نظام به یاس تبدیل کنیم.

وی یاد آور شد: کارگاه تولید کود گوگرد بنتونیت دار در بخش مرکزی شهرستان با اعتباری بالغ بر ۹۰ میلیارد ریال با تولید روزانه ۱۲ تن کود گوگرد بنتونیت دار زمینه اشتغال هفت نفر به صورت مستقیم ایجاد کرده است