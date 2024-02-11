به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالروز ۲۲ بهمن روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۵۷، راهپیمایی باشکوه مردم ولایتمدار قم برگزار می شود.

مردم ولایتمدار و انقلابی شهر مقدس قم از ساعت ۹ صبح روز یکشنبه با حرکت از مسیرهای هشت گانه مشخص شده با محوریت مساجد مناطق اصلی شهر، به سمت میدان جانبازان حرکت خواهند کرد.

بر اساس اعلام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم راهپیمایی از ساعت ۱۰ صبح به صورت رسمی از میدان جانبازان به سمت میدان آستانه قم برگزار می شود.

مسیر راهپیمایی خیابان شهدا، به سمت خیابان اراک، و از آنجا به سمت میدان آستانه قم است.

سخنران راهپیمایی مردم قم در یوم الله ۲۲ بهمن امسال امیر دریادار حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران است.