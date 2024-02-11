جهاد تبیین برای مقابله به تهدیدهای دشمن لازم است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمد جعفری شنبه شب در مراسم بزرگداشت سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی دیوان محاسبات استان گفت: به اذعان برخی از کارشناسان غربی پیشرفت ایران در طول ۴۵ سال گذشته به صورت عادی میبایست چهارصد سال طول میکشید اما با هدایتها و تزریق ارادهها از سوی ولی فقیه به کالبد ملت ایران به این سرعت رشد و بالندگی رسیدیم.
وی افزود: دشمن با جنگ ترکیبی و شناختی به دنبال پوشاندن داشتهها و عظمت راه طی شده و تمرکز بزرگنمایی روی ضعفها است و لذا مقام معظم رهبری مساله جهاد تبیین و روشنگری را برای مقابله با این تهدید دشمن بیان کردند.
این کارشناس حوزه انقلاب اسلامی با بیان برخی از جهشهای شگفت انگیز ایران پس از انقلاب اسلامی، اظهار کرد: بغض فروخورده و تحقیر یک افسر ارتش ایران در مقابل نظامیان متجاوز انگلیسی در سال ۱۳۲۳ در قالب سرود حماسی ای ایران جلوه گر شد و اما سالهای بعد پس از انقلاب اسلامی، ایران فرزندان رشیدی را دید که عظمت و قدرت را با تحقیر نظامیان متجاوز انگلیسی و آمریکایی به آبهای سرزمینی ایران به رخ جهانیان کشید.
وی با اشاره به برخی پیشرفتهای شگفت انگیز کشور در عرصههای مختلف پس از انقلاب اسلامی، تصریح کرد: ما با اتکا به تواناییها و شکوفایی استعدادها در پرتور نظام اسلامی به بسیاری از باشگاههای علمی و فناوری ممنوع شده از سوی غرب ورود کردیم و دشمن عصبانی سعی و تلاش خود را برای توقف این مسیر متمرکز کرده است.
سرهنگ جعفری اغتشاشات سال گذشته را یک نمود از جنگ تمام عیار شناختی علیه ملت ما بیان کرد و گفت: اغتشاشات سال قبل در حوزه اقتصادی ۱,۷۰۰ میلیارد تومان به تأسیسات کشور لطمه وارد کرد و ظرف ۹۰ روز ۲۲ درصد ارزش پول کشور را با خروج سرمایهها از کشور، کاهش داد و به اذعان صندوق بین المللی پول کیک اقتصادی ایران ۱ درصد کاهش پیدا کرد.
معاون سیاسی سپاه کربلا جهاد تبیین را یک ضرورت مهم در مقابله با این ترفند دشمنان عنوان و خاطرنشان کرد: فرمان مقام معظم رهبری برای جهاد تبیین بر اساس آیات ۷۰ و ۷۱ سوره احزاب در جهت ایستادگی و سدکردن سخنان باطل دشمنان و منحرفان در سطح جامعه میباشد و خداوند به ازای این جهاد تبیین وعده پاک کردن گناهان و آباد کردن دنیا و آخرت را به مؤمنان وعده داده است.
وی افزود: در آستانه دو امتحان و آزمون مهم حماسه راهپیمایی ۲۲ بهمن و انتخابات اسفند قرار داریم و باید ببینیم که چرا دشمنان قسم خورده ملت ایران و عناصر پیاده نظام دشمن و رژیمهای تروریستی با همه توان ما را به شرکت نکردن در این حماسه حضور تشویق میکنند و در پس این پرده چه خوابهای شومی را برای ملت ایران تدارک دیدهاند.
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