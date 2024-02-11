به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی باشکوه و وحدت بخش ۲۲ بهمن ماه، روز نمایش اقتدار نظام اسلامی، همزمان با چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب در تبریز آغاز شد.
خیل عظیم مردم ساعتی قبل از شروع راهپیمایی، در خیابانهای شهر روان شدهاند تا با اجتماع در میدان نماز حرکت حماسی خود را شروع کنند. مردم شهر انقلابی و همیشه در صحنه تبریز، از ساعت ۹ صبح حرکت خود را از مسیرهای مختلف به سوی میدان نماز شروع کردهاند تا با اجتماعی حماسی، نمایشی از اتحاد، انسجام و وفاداری خود را به نظام اسلامی به نمایش بگذارند.
هم اکنون خیابانهای مسیر راهپیمایی مملو از مردمی است که آمدهاند تا بار دیگر به آرمانهای بنیانگذار جمهوری اسلامی لبیک گویند و با رهبر فرزانه انقلاب اسلامی تجدید بیعت کنند.
آحاد مردم تبریز امروز با آفریدن صحنههای یکدلی و یکرنگی بار دیگر اثبات میکنند که همواره پشتیبان ولایت و رهرو راه شهیدان انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس هستند.
در جشن چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، راهپیمایان تبریزی آمدهاند تا با مشتهای گره کرده، صفی به هم پیوسته و شعارهای کوبنده «الله اکبر»، «مرگ بر آمریکا» و «مرگ بر اسرائیل» برائت خود را از استکبار جهانی نشان دهند و لرزه بر اندام دشمنان نظام اسلامی بیندازند. حضور جوانان و نوجوانان، مرد و زن و بهویژه دهه هشتادیها در این راهپیمایی باشکوه جلوه ویژهای به مراسم داده است و آنان آمدهاند تا همچون گذشته حماسهای دیگر خلق کنند.
رأس ساعت ۱۱ صبح، مراسم جایگاه شروع شده و دریادار ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به عنوان میهمان ویژه مراسم به سخنرانی خواهد پرداخت.
در سایر شهرستانهای استان نیز با حضور حماسی مردم، راهپیمایی ۲۲ بهمن به همین ترتیب برگزار میشود.
مسیرهای راهپیمایی شهر تبریز بدین شرح آمده است؛
مسیر شماره ۱: چهارراه آبرسان- چهارراه شهید بهشتی (منصور) - میدان ساعت – میدان شهدا– محل تجمع میدان نماز
مسیر شماره ۲: خیابان عباسی – پل قاری - میدان دانشسرا–میدان شهدا-محل تجمع میدان نماز
مسیر شماره ۳: چهارراه ملل متحد- میدان فلسطین (گجیل) – محل تجمع میدان نماز
مسیر شماره ۴: نصف راه- باغ فجر – چهارراه شریعتی (مصلا) – شریعتی شمالی – محل تجمع میدان نماز
مسیر شماره ۵: میدان قونقا – چهارراه شریعتی (مصلا) – شریعتی شمالی - محل تجمع میدان نماز
مسیر شماره ۶: خیابان شریعتی جنوبی - چهارراه شریعتی (مصلا) – شریعتی شمالی – محل تجمع میدان نماز
مسیر اصلی شماره ۷: ارتش جنوبی – میدان ساعت – میدان شهدا – محل تجمع میدان نماز
مسیر شماره ۸: میدان فدک – شهید منتظری – چهارراه شهید بهشتی– میدان ساعت- میدان شهدا- محل تجمع میدان نماز
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