آغاز یک حماسه در دارالعباده

به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی ۲۲ بهمن در چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی از دقایقی پیش در مرکز استان یزد و ۶۰ نقطه دیگر از استان آغاز شده و همین آغاز خبر از وقوع حماسهای دیگر در این خطه از کویر میدهد.
در حالی که لحظه به لحظه بر جمعیت مردم در میدان شهید بهشتی افزوده میشود، جمعی از راهپیمایان به میدان امیرچقماق و محل پایان راهپیمایی رسیده اند و انبوه جمعیت در مسیر راهپیمایی به چشم میخورد.
مردم دارالعباده از خیابانهای منتهی به میدان شهید بهشتی دسته دسته به خیل راهپیمایان میپیوندند و به سمت میدان امیرچقماق به حرکت در می آیند.
در سایر شهرهای استان یزد نیز جمعیت انبوه و قابل توجهی از راهپیمایان آماده خلق حماسهای از جنس حضور هستند.
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