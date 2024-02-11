  1. استانها
  2. همدان
۲۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۲۴

فرماندار تویسرکان:

۲۲ بهمن ماه نمایش اتحاد و همبستگی ملی ملت ایران است

۲۲ بهمن ماه نمایش اتحاد و همبستگی ملی ملت ایران است

همدان-فرماندار شهرستان تویسرکان گفت: راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه نمایش اتحاد و همبستگی ملی ملت ایران در برابر بدخواهان ایران اسلامی است.

حسین افشاری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: برنامه راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن یکشنبه ۱۴۰۲ از میدان شهید فرشید هرمزی به سمت میدان امام خمینی (ره) خیابان انقلاب روبروی شهرداری با سخنرانی سردار طلایی نیک معاون وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح انجام خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه مردم شهید پرور شهرستان تویسرکان در تمام صحنه‌ها حضور پرشور داشته‌اند و همیشه برای دفاع از انقلاب اسلامی خوب درخشیده‌اند افزود: از مردم ولایتمدار و شهیدپرور شهرستان تویسرکان دعوت به عمل می‌آید با حضور در این راهپیمایی، ضمن نمایش اتحاد و همبستگی ملی در برابر بدخواهان ایران اسلامی، برگ زرین دیگری در دفتر انقلاب اسلامی و در محکومیت صهیونیسم جهانی ثبت خواهند کرد.

کد مطلب 6020626

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها