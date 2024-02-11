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۲۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۰:۵۲

مهر گزارش می‌دهد؛  

خلق ۲۲ بهمن تماشایی در رشت

خلق ۲۲ بهمن تماشایی در رشت

رشت- مردم گیلان و رشت با حضور حماسی خود در جشن پیروزی انقلاب اسلامی، ۲۲ بهمن تماشایی خلق کردند.

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - بهرام قربانپور: انقلاب اسلامی برای شکل گیری، دوام و قوام راهبری چون امامین انقلاب و همراهانی چون ملت غیور، همیشه همراه و عزتمند داشته و دارد، ملتی که با تاسی از رهنمودهای امامین انقلاب در بزنگاه‌های حساس پا به عرصه گذاشته و از این انقلاب و آرمان‌های ارزشمند آن دفاع می‌کنند.

با گذشت چهل و اندی سال از شکل گیری و پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی با تمام فراز و نشیب‌هایش اما همچنان مردم مشتاقانه، با افتخار و با عزت نفس بالا در ۲۲ بهمن به میدان آمده سالروز پیروزی انقلاب اسلامی را جشن می‌گیرند تا به جهانیان بفهمانند که تا پای جان پای انقلابشان هستند و هیچ محدودیت، تحریم، فشارهای روانی، اقتصادی، معیشتی، جنگ نرم و رسانه‌ای نمی‌تواند ملت ایران را از آرمان‌های انقلاب اسلامی منصرف و منحرف کند.

خلق ۲۲ بهمن تماشایی در رشت

امروز بعد از گذشت چهل و اندی سال از پیروزی انقلاب اسلامی مردم رشت و گیلان به صحنه آمدند و ۲۲ بهمن تماشایی خلق کردند و این حضور پیام روشنی برای مشارکت حداکثری مردم در پای صندوق‌های رأی و نوید بخش خلق حماسه‌ای دیگر در ۱۱ اسفند است.

لزوم واکاوی دستاوردهای انقلاب

«زهرا محمدپور» بانوی رشتی که به همراه دو فرزند خردسالش به گرامیداشت حماسه ۲۲ بهمن آمده می‌گوید: برای شکل گیری انقلاب اسلامی خون‌های زیادی ریخته شده است و لذا برای حفظ آن باید از جان مایه گذاشت.

این بانوی رشتی با بیان اینکه گیلانی‌ها پرچمدار حمایت از انقلاب اسلامی هستند، گفت: مردم گیلان در شکل گیری، حفظ، دوام و انقلاب اسلامی خون دل‌ها خوردند.

وی با اشاره به حضور پرشور مردم در حماسه ۲۲ بهمن افزود: بصیرت لازمه حفظ انقلاب اسلامی است شاخصه ای که گیلانی‌ها در برخورداری از آن شخیص هستند.

این شهروند رشتی با بیان اینکه انقلاب در تیررس فتنه‌ها قرار دارد، گفت: حفظ، دوام و قوام انقلاب اسلامی در گذر از فتنه‌ها با همراهی مردم صورت می‌گیرد.

خلق ۲۲ بهمن تماشایی در رشت

گیلانی‌ها اسطوره صبر، مقاومت و بصیرت هستند

«رسول میرزاده» شهروند رشتی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۲۲ بهمن تجلی حماسه و اراده مردم برای داشتن استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی است.

وی با تاکید بر لزوم واکاوی دستاوردهای انقلاب اسلامی افزود: نسل حاضر باید بداند که چگونه شکل گرفته و چه دستاوردهایی داشته است.

میرزاده با بیان اینکه مردم گیلان اسطوره صبر، مقاومت و بصیرت هستند، گفت: گیلانی‌ها در شکل گیری، دوام و قوام انقلاب اسلامی نقش محوری و راهبردی دارند.

وی با اشاره به اینکه نخستین شهید نهضت امام راحل اهل گیلان است، افزود: گیلان پرچمدار مبارزه با استبداد و رژیم طاغوت بود و امروز هم در مقابل با فتنه‌ها و کج روی‌ها پیشگام است

این شهروند رشتی با تاکید بر لزوم بازخوانی فلسفه شکل گیری انقلاب اسلامی بیان کرد: باید با تحلیل محوری، تولید محتوایی شاخص و بکارگیری از رسانه‌های جمعی ابعاد مختلف حرکت تاریخی معمار کبیر انقلاب اسلامی را در شکل گیری و ثمرنشینی آن را مورد بررسی و واکاوی قرار داد.

پیش قراولی گیلانی‌ها در شکل گیری انقلاب اسلامی

«زهرا مظفرزاده» یکی دیگر از شهروندان رشتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گیلانی‌ها علاقه مندان واقعی انقلاب اسلامی هستند و این مهم را بارها به اثبات رسانده‌اند.

وی با اشاره به پیش قراولی گیلانی‌ها در شکل گیری انقلاب اسلامی افزود: انقلاب اسلامی با خون دل خوردن‌های هزاران نفر به ثمر نشسته است و باید در حفظ آن کوشا باشیم.

این بانوی رشتی با اشاره انتخابات پیش رو و حساسیت‌های آن بیان کرد: حضور حماسی و تماشایی مردم در ۲۲ بهمن مصداق اعلام مشارکت حداکثری در پای صندوق‌های رأی است.

مظفرزاده با بیان اینکه انقلاب اسلامی بر پایه مردم سالاری دینی بنا شده است، گفت: انتخابات مقوله بسیار مهمی برای اقتدار انقلاب اسلامی است چرا که نقش مردم را در حکمرانی آن برجسته می‌کند.

خلق ۲۲ بهمن تماشایی در رشت

وی با تاکید بر لزوم مشارکت حداکثری در انتخابات افزود: دشمنان روباه صفت انقلاب اسلامی چشمانشان را صندوق‌های رأی و نحوه رفتار سیاسی مردم ایران دوخته‌اند.

این شهروند رشتی با اشاره به برخی مشکلات و چالش‌ها در حوزه‌های مختلف اضافه کرد: مسؤولان باید برای حل مشکلات اقتصادی، اشتغال و معیشت مردم چاره اندیشی کنند.

وی با بیان اینکه نباید در شرایط حساس فعلی آب در آسیاب دشمن ریخت، افزود: بی تفاوتی برخی مسؤولان در قبال مشکلات و چالش‌های موجود پذیرفته نیست.

مظفرزاده با تاکید بر لزوم تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی در ابعاد مختلف بیان کرد: دستاوردها و پیشرفت‌های انقلاب اسلامی در حوزه‌های مختلف باید به مردم گفته شود.

کد مطلب 6020628

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