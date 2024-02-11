خلق ۲۲ بهمن تماشایی در رشت

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - بهرام قربانپور: انقلاب اسلامی برای شکل گیری، دوام و قوام راهبری چون امامین انقلاب و همراهانی چون ملت غیور، همیشه همراه و عزتمند داشته و دارد، ملتی که با تاسی از رهنمودهای امامین انقلاب در بزنگاه‌های حساس پا به عرصه گذاشته و از این انقلاب و آرمان‌های ارزشمند آن دفاع می‌کنند.

با گذشت چهل و اندی سال از شکل گیری و پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی با تمام فراز و نشیب‌هایش اما همچنان مردم مشتاقانه، با افتخار و با عزت نفس بالا در ۲۲ بهمن به میدان آمده سالروز پیروزی انقلاب اسلامی را جشن می‌گیرند تا به جهانیان بفهمانند که تا پای جان پای انقلابشان هستند و هیچ محدودیت، تحریم، فشارهای روانی، اقتصادی، معیشتی، جنگ نرم و رسانه‌ای نمی‌تواند ملت ایران را از آرمان‌های انقلاب اسلامی منصرف و منحرف کند.

امروز بعد از گذشت چهل و اندی سال از پیروزی انقلاب اسلامی مردم رشت و گیلان به صحنه آمدند و ۲۲ بهمن تماشایی خلق کردند و این حضور پیام روشنی برای مشارکت حداکثری مردم در پای صندوق‌های رأی و نوید بخش خلق حماسه‌ای دیگر در ۱۱ اسفند است.

لزوم واکاوی دستاوردهای انقلاب

«زهرا محمدپور» بانوی رشتی که به همراه دو فرزند خردسالش به گرامیداشت حماسه ۲۲ بهمن آمده می‌گوید: برای شکل گیری انقلاب اسلامی خون‌های زیادی ریخته شده است و لذا برای حفظ آن باید از جان مایه گذاشت.

این بانوی رشتی با بیان اینکه گیلانی‌ها پرچمدار حمایت از انقلاب اسلامی هستند، گفت: مردم گیلان در شکل گیری، حفظ، دوام و انقلاب اسلامی خون دل‌ها خوردند.

وی با اشاره به حضور پرشور مردم در حماسه ۲۲ بهمن افزود: بصیرت لازمه حفظ انقلاب اسلامی است شاخصه ای که گیلانی‌ها در برخورداری از آن شخیص هستند.

این شهروند رشتی با بیان اینکه انقلاب در تیررس فتنه‌ها قرار دارد، گفت: حفظ، دوام و قوام انقلاب اسلامی در گذر از فتنه‌ها با همراهی مردم صورت می‌گیرد.

گیلانی‌ها اسطوره صبر، مقاومت و بصیرت هستند

«رسول میرزاده» شهروند رشتی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۲۲ بهمن تجلی حماسه و اراده مردم برای داشتن استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی است.

وی با تاکید بر لزوم واکاوی دستاوردهای انقلاب اسلامی افزود: نسل حاضر باید بداند که چگونه شکل گرفته و چه دستاوردهایی داشته است.

میرزاده با بیان اینکه مردم گیلان اسطوره صبر، مقاومت و بصیرت هستند، گفت: گیلانی‌ها در شکل گیری، دوام و قوام انقلاب اسلامی نقش محوری و راهبردی دارند.

وی با اشاره به اینکه نخستین شهید نهضت امام راحل اهل گیلان است، افزود: گیلان پرچمدار مبارزه با استبداد و رژیم طاغوت بود و امروز هم در مقابل با فتنه‌ها و کج روی‌ها پیشگام است

این شهروند رشتی با تاکید بر لزوم بازخوانی فلسفه شکل گیری انقلاب اسلامی بیان کرد: باید با تحلیل محوری، تولید محتوایی شاخص و بکارگیری از رسانه‌های جمعی ابعاد مختلف حرکت تاریخی معمار کبیر انقلاب اسلامی را در شکل گیری و ثمرنشینی آن را مورد بررسی و واکاوی قرار داد.

پیش قراولی گیلانی‌ها در شکل گیری انقلاب اسلامی

«زهرا مظفرزاده» یکی دیگر از شهروندان رشتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گیلانی‌ها علاقه مندان واقعی انقلاب اسلامی هستند و این مهم را بارها به اثبات رسانده‌اند.

وی با اشاره به پیش قراولی گیلانی‌ها در شکل گیری انقلاب اسلامی افزود: انقلاب اسلامی با خون دل خوردن‌های هزاران نفر به ثمر نشسته است و باید در حفظ آن کوشا باشیم.

این بانوی رشتی با اشاره انتخابات پیش رو و حساسیت‌های آن بیان کرد: حضور حماسی و تماشایی مردم در ۲۲ بهمن مصداق اعلام مشارکت حداکثری در پای صندوق‌های رأی است.

مظفرزاده با بیان اینکه انقلاب اسلامی بر پایه مردم سالاری دینی بنا شده است، گفت: انتخابات مقوله بسیار مهمی برای اقتدار انقلاب اسلامی است چرا که نقش مردم را در حکمرانی آن برجسته می‌کند.

وی با تاکید بر لزوم مشارکت حداکثری در انتخابات افزود: دشمنان روباه صفت انقلاب اسلامی چشمانشان را صندوق‌های رأی و نحوه رفتار سیاسی مردم ایران دوخته‌اند.

این شهروند رشتی با اشاره به برخی مشکلات و چالش‌ها در حوزه‌های مختلف اضافه کرد: مسؤولان باید برای حل مشکلات اقتصادی، اشتغال و معیشت مردم چاره اندیشی کنند.

وی با بیان اینکه نباید در شرایط حساس فعلی آب در آسیاب دشمن ریخت، افزود: بی تفاوتی برخی مسؤولان در قبال مشکلات و چالش‌های موجود پذیرفته نیست.

مظفرزاده با تاکید بر لزوم تبیین دستاوردهای انقلاب اسلامی در ابعاد مختلف بیان کرد: دستاوردها و پیشرفت‌های انقلاب اسلامی در حوزه‌های مختلف باید به مردم گفته شود.