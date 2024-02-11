نشاط و شادمانی مشهدی ها در سالروز جشن باشکوه انقلاب

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: ۲۲ بهمن روز ولادت غرور و استقامت ایران است و حضور مردم در راهپیمایی، نمادی از پای‌کار بودن مردم برای انقلاب‌اسلامی است.

نشاط و شادمانی در راهپیمایی ۲۲ بهمن و چهل و پنجمین سالگرد جشن پیروزی انقلاب اسلامی ایران موج می‌زند.

مردم همیشه در صحنه مشهد مقدس، همسایه خوبی‌ها و مهربانی‌ها؛ آقا امام رضا (ع)، همیشه ثابت کرده‌اند که پای انقلاب و آرمان‌های امام راحل هستند و می‌مانند، از ابتدایی‌ترین ساعات امروز یکشنبه ۲۲ بهمن، روز خلق حماسه‌ای باشکوه در سالروز چهل و پنجمین پیروزی انقلاب اسلامی عرصه میدان ۱۵ خرداد مشهد، میعادگاه حضور هزاران نفر از مشهدی‌هایی است که قرار است در چهل و پنجمین بهار انقلاب، استقلال و آزادی خود را با شرکت در راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن جشن بگیرند.

جشن ۲۲ بهمن، نمادی از پایان تحقیر تاریخی ملت ایران در برابر استعمارگران خارجی است، روزی که استقلال از اجانب را برای کشور به ارمغان آورد و زمینه‌ساز رشد و شکوفایی برای مردم و کشور شد.

حضور میلیونی مردم ایران در عید پیروزی انقلاب اسلامی نشان می‌دهد که پاسداشت این روز، یک سرمایه بزرگ و تمام نشدنی است؛ در واقع بیست و دوم بهمن، در طول همه این سال‌ها، نمادی از پای‌کار بودن مردم برای انقلاب‌اسلامی است.

حضور مردم در ۲۲ بهمن ۱۴۰۲ برگ زرینی بر تاریخ ایران رقم زد. راهپیمایی‌ای که حضور مرد و زن، از سالخورده و جوان تا نوجوان و کودک به عنوان یک خانواده، نشان از هم‌عهدی همه نسل‌های ایران برای دفاع از انقلاب و ارزش‌های مقدس آن دارد و آمادگی برای مقابله با نقشه‌های مختلف دشمنان علیه این آب و خاک را مقابل چشم همه جهان به نمایش می‌گذارد.

طنین شعارهای «راه رهایی بشر جز این نیست، محو رژیم غاصب صهیونیستی» و «درود بر اهل یمن مجاهدان خط شکن» و «ملت با عزم و اراده ما، درهم شکسته قدرت آمریکا» و «ما ملت شهادتیم، ایرانی با غیرتیم» و «حجابم افتخارمه»، «یا فاطمه شعارمه» ثابت می‌کند همیشه برای این نظام در این مسیر حرکت می‌کنند و نشان اقتدار برای ایران است.

امروز من هم حالم عجیب خوب است، این همه جمعیت، این همه زن و مرد، کودکان و دانش آموزانی که عکس امام راحل را به دست گرفته‌اند، شادمانی بی نظیر از حضور نسل‌های مختلف، اینها همه حکایت از پای انقلاب بودن مردمان سرزمینم است.

وسط جمعیت چشمم به سالمندی که شعار «مقاومت، غیرت ایرانی است، حماسه خون سلیمانی است» را تکرار می‌کرد، می‌رسم دستش را می‌گیرم تا در مسیری با او در گفت‌وگو باشم، از وی سوال می‌کنم سختتان نیست امروز آماده‌اید در پاسخ گفت: برای سرافرازی میهن دوست داشتنی و برای آزادی و آبادی ایران در صحنه حضور پیدا کردیم.

کمی آن طرف تر از میدان ۱۵ خرداد نگاهم متوجه دختری زیبا می‌شود؛ فاطمه زهرا دختری ۱۰ ساله‌ای که عکس شهدا را بر دست دارد، می‌گوید: با این عکس به راهپیمایی حضور پیدا کردم تا به دشمنان یادآور شوم ملت ایران در مسیر شهدا قرار دارد و ما حافظ خاک ایران هستیم.

خوب بودن حال من برای همین حضور مختلف مردم شهر دوست داشتنی من مشهد است، می‌رسم به خانومی که دست فرزندان خود را گرفته، منور قهاری مادری که همراه فرزندان خود شرکت کرده است می‌گوید: برای کوری دشمنان برای همه واجب پشت ولایت فقیه باشند و پایبند به خون شهدا باشند.

در این میان با دانشجویی مواجه میشوم که گویا رهبر دوستانش هست و برای هر شعار و موضوعی به آنها راهنمایی‌های لازم را می‌دهد، ملیحه حسینی با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران، مقتدرترین نظام مردمی است، افزود: حضور ما در صحنه خاری بر چشم دشمن است و هر قدمی در ۲۲ بهمن تأییدی در این نظام است.

و من در شوق این روز هر کسی را برای نشان اقتدار کشورم دیدم، فاطمه غیور فلاح که همراه نوزادش شرکت کرده بود گفت: مردم ایران همیشه در صحنه شرکت می‌کنند و کوچک‌ترین وظیفه مسئولین این است که قدر مردم را بدانند و هر کاری برای رفاه آنان انجام دهند.

ما مشهدی‌ها امروز ثابت کردیم مثل همیشه پای انقلاب هستیم و هیچ چیزی در دل جوانان و نوجوانان ما کوچک‌ترین اثری نمی‌تواند بگذارد، ما خوش بین به آینده‌ای روشن هستیم و از تمام منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی بهره مند خواهیم شد و حتماً لحظه شماری برای خلق حماسه‌ای با شکوهتر در انتخابات ۱۴۰۲ همچون امروز را خواهیم کرد تا برگه زرین افتخارات شهرمان، مشهد الرضا در سال ۱۴۰۲ به بهترین شکل ممکن مثل همیشه در میان افتخارات پایتخت معنوی ایران ثبت شود.