حمیدرضا گوهری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در ۴۵ مین سالگرد شکوهمند انقلاب اسلامی حضور پرشور مردم غوغا برپا کرده است.

وی افزود: پدر و مادرها به همراه فرزندان خود در این جشن شرکت کردند و این خود نماد زیبایی بخشی به جشن شکوهمند انقلاب است.

مدیر کانون پرورش فکری و کودکان و نوجوانان کردستان بیان کرد: در این غوغای زیبا از حضور مردم کانون پرورش فکری چون زبان هنر را زبان رسمی و جهانی می‌داند اقدام به برپایی رویداد نقاشی کودکان کرده است.

گوهری تصریح کرد: در حاشیه راهپیمایی شکوهمند انقلاب اسلامی یک غرفه نقاشی با پویش من رأی می‌دهم و امیدواریم در زمان باقی مانده رای‌های خاکستری را هم پای صندوق رأی بکشانیم.

وی گفت: مردم ایران پای انقلاب خود هستند و انقلاب خود را دوست دارند و به امامین انقلاب هم متعهد هستند.

مدیر کانون پرورش فکری و کودکان و نوجوانان کردستان عنوان کرد: باید به مردم کردستان با این غوغای که آفریدند دست‌مریزاد گفت و قدردان حضور آنها بود.