مردم استان تهران از 1408داوطلب 38 نفر را به مجلس هفتم خواهند فرستاد

به گزارش خبرنگار"مهر" مستقر درستاد انتخابات استان تهران، درحوزه انتخابيه تهران، ري ، شميرانات و اسلامشهر از بيست و دوم آذر ماه ، درمهلت يك هفته اي ثبت نام 1724 نفر با مراجعه به وزارت كشور يا فرمانداري تهران براي نمايندگي مردم دراين حوزه اعلام آمادگي كردند. ازاين ميان 145 نفر به تشخيص هيات اجرايي تهران صلاحيت نمايندگي را نداشتند ، 5 نفرانصراف دادند و1719 نفر به هيات هاي نظارت براي مراحل بعدي تعيين صلاحيت معرفي شدند. هيات هاي نظارت پس از بررسي، صلاحيت 818 نفر را تاييد كردند و به غير از 24 كانديداي منصرف باقي داوطلبان را براي بررسي نهايي صلاحيت شان به شوراي نگهبان معرفي كردند. درنهايت درپي اعلام عدم صلاحيت 426 نفر( تاييد 1264 نفر) و انصراف 94 نفر از داوطلبان نمايندگي مجلس هفتم در حوزه انتخابيه تهران ري شميرانات و اسلامشهر 1204 نفر در اين حوزه منتظر راي مردم خواهند بود.

همچنين ازكل 2072 نفرثبت نام كننده درسراسراستان تهران 1496 نفر پس از گذراندن مراحل بررسي صلاحيت در دستگاه هاي اجرايي و نظارتي واجد شرايط نمايندگي شناخته شدند كه از آن ميان 92 نفر اعلام انصراف كردند و براين اساس با احتساب142 كانديداي منصرف از نمايندگي از دهه سوم آذرماه تاكنون در استان تهران 1408 نفر در عرصه رقابت اول اسفند حضور خواهند يافت.

گفتني است درحوزه انتخابيه شهرستان كرج نيز از 145 متقاضي نمايندگي دو كرسي اين شهر درمجلس شوراي اسلامي 42 نفر به تشخيص مراجع اجرايي ونظارتي رد صلاحيت شدند ، 14 نفر انصراف دادند و در نهايت 89 نفربه مردم اين شهرستان معرفي شدند.





