گفتمان انقلاب اسلامی از مباحث مهم دنیاست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین حسن علیدادی سلیمانی در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن‌ماه افزود: انقلاب اسلامی با دستیابی به اهداف خود در عرصه داخلی و بین المللی توانسته گفتمانی جدید در عرصه جهانی مطرح کند.

وی عنوان کرد: حضور گسترده و دشمن شکن مردم استان کرمان در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه، جای تقدیر دارد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اظهارداشت: این حضور مردم در چهل و پنجمین سالگرد انقلاب اسلامی ایران نشان دهنده قدرت و قاطعیت نظام اسلامی و دفاع همه جانبه مردم از ارزش‌های دینی و اسلامی است.