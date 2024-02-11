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۲۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۱۱

امام جمعه کرمان:

گفتمان انقلاب اسلامی از مباحث مهم دنیاست

گفتمان انقلاب اسلامی از مباحث مهم دنیاست

کرمان- نماینده ولی فقیه در استان کرمان گفت: گفتمان انقلاب اسلامی ایران، گفتمانی موثر در نظم جدید جهانی و از مباحث مهم در دنیاست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین حسن علیدادی سلیمانی در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن‌ماه افزود: انقلاب اسلامی با دستیابی به اهداف خود در عرصه داخلی و بین المللی توانسته گفتمانی جدید در عرصه جهانی مطرح کند.

وی عنوان کرد: حضور گسترده و دشمن شکن مردم استان کرمان در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه، جای تقدیر دارد.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اظهارداشت: این حضور مردم در چهل و پنجمین سالگرد انقلاب اسلامی ایران نشان دهنده قدرت و قاطعیت نظام اسلامی و دفاع همه جانبه مردم از ارزش‌های دینی و اسلامی است.

کد مطلب 6020725

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