شرکت در انتخابات واجب شرعی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین عباس محمد حسنی پیش از ظهر امروز یکشنبه در مراسم محوری راهپیمایی ۲۲ بهمن زاهدان با اشاره به اینکه پیروزی هرچه سریعتر مردم مقتدر، شجاع و مقاوم غزه بر صهیونیستهای غاصب و قاتل را آرزومندیم، افزود: حضور هوشمندانه، بصیرتمندانه و ولایتمردانه مردم شیعه و سنی انقلابی و ولایی زاهدان در آئین بزرگداشت چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی جای قدردانی دارد و نشان میدهد این مردم پای انقلاب و آرمانهای اسلامی ایستادهاند.
وی ادامه داد: ۲۲ بهمن روز به میان آمدن حق و از میان رفتن باطل، روز پیروزی خون بر شمشیر، پیروزی تن بر تانک، روز پیروزی مستضعفان بر مستکبران و سرآغاز استقرار حکومت خدا در سرزمین ایران به پشتوانه ملت است.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: بزرگداشت، نگهداشت و زنده نگهداشت روزهایی مانند ۲۲ بهمن یک تکلیف الهی، اسلامی، ملی و انقلابی است که خوشبختانه هر ساله ملت باهوش، دوراندیش و بصیرت مدار ایران اسلامی در آئینهای سراسری ۲۲ بهمن حضور پرشور و پررنگی دارند و در عمل به دستور الهی بر آرمانهای انقلاب اسلامی پای فشرده و مراتب وفاداری و ایستادگی خود در راه آرمانهای انقلاب را به رخ دشمنان میکشند تا دشمن بفهمد که به دشمنیهای آنان پاسخهای کوبندهای میدهیم.
مراحل پنج گانه موفقیت ایران
وی به مراحل پنجگانه انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: هر انقلابی باید این پنج مرحله را باید پشت سر بگذارد تا ماندگار شود یعنی تخریب نظام گذشته، تأسیس نظام جدید، تثبیت نظام جدید، تداوم نظام جدید و توسعه نظام جدید یا گسترش عمق راهبردی نظام جدید و به تعبیری صدور پیام انقلاب و ایفای هرچه بیشتر نقش بازیگری منطقهای و جهانی است؛ که خوشبختانه انقلاب اسلامی ایران این پنج مرحله را به خوبی و موفقیت پشت سر گذاشته است.
حجت الاسلام والمسلمین حسنی اظهار کرد: هم اکنون انقلاب اسلامی ایران در مرحله پنجم یعنی تثبیت مواضع فرامنطقهای انقلاب قرار دارد.
وی تاکید کرد: نگاه به نقش انتخابات در تثبیت مواضع انقلاب در مرحله پنجم قرار دارد، الزامات متعددی برای توسعه بازیگری انقلاب در منطقه و جهان وجود دارد که مهمترین آن مشارکت همگانی یا حداکثری ملت در عرصه انتخابات است.
رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: ۴۵ سال از انقلاب شکوهمند اسلامی ایران میگذرد و حدود ۴۵ انتخابات در این کشور با هوشیاری مردم برگزار شده، امسال نیز باید به دنیا ثابت کنیم با شرکت حداکثری، پشتیبانی همگانی خود را از انقلاب خواهیم داشت تا دنیا بداند این ملت پشت امام، انقلاب، شهدا، نظام و کشور تا آخرین قطره خون خود ایستادهاند.
وی افزود: حضور پرشور مردم سیستان و بلوچستان در راهپیمایی ۲۲ بهمن ماه ۱۴۰۲، احساس غرور ملی به ما داده است.
حجت الاسلام والمسلمین حسنی در خصوص چرایی انتخابات و رأی دادن، ادامه داد: رأی میدهیم چون امامین انقلاب اسلامی فرمودند شرکت در انتخابات یک واجب شرعی، سیاسی، ملی، میهنی، انقلابی و ولایی است؛ در انتخابات مشارکت خواهیم کرد چرا که عاشق ایران، اسلام، قرآن و وطن هستیم.
وحدت شیعه و سنی هرگز گسستنی نیست
وی اظهار کرد: در انتخابات رأی خواهیم داد به کوری چشم دشمنان تا بدانند که مردم حاضر نیستند با عدم مشارکت خود ایران، انقلاب و شهدا دشمن شاد شوند، ما رأی خواهیم داد چون نمیخواهیم در روز قیامت شرمنده حاج قاسم و شهدا شویم.
رئیس عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی ایران ادامه داد: ایرانی رأی خواهد داد چرا که طبق فرموده قرآن ایران امانت خدا، پیامبر خدا (ص)، اهل بیت، امام و شهدا در دست ما بوده و ما مطیع قرآن هستیم، رأی میدهیم چون میخواهیم سرنوشت خود را تعیین کنیم تا دشمن بداند هرگز نمیتواند در کشور ما برای ما تعیین سرنوشت کند.
وی گفت: ما رأی خواهیم داد چون ایران دومین ارتش سایبری جهان، قطب پزشکی خاورمیانه، چهارمین کشور نانو در جهان، سومین مرکز پیوند عضو دنیا، سومین کشور پیشرفته جهان در زمینه سلولهای بنیادین، ششمین کشور پرتاب کننده موجود زنده به دنیا و دومین کشور جهان در زمینه ساخت هواپیمای خورشیدی استراتژیکی بعد از آمریکا است.
حجت الاسلام والمسلمین حسنی تاکید کرد: ایران پای صندوقهای رأی حضور پیدا میکنند چرا که در ایران اقوام و مذاهب مختلف مانند شیعه و سنی همچون یک روح در بدن هستند و به کوری چشم دشمن در کنار یکدیگر زندگی مسالمت آمیز دارند و در واقع شیعه سنی را جان خود میداند همانطور که سنی شیعه را جان خود میداند.
وی افزود: رأی میدهیم تا ثابت کنیم وحدت شیعه و سنی هرگز گسستنی نیست و نیروهای مسلح ما اعم از نظامی، انتظامی و سربازان گمنام تمام حرکات دشمن را رصد کرده و امنیت را به ما هدیه میدهند.
رئیس عقیدتی سیاسی ارتش ادامه داد: ایران امنترین، مقتدرترین، قدرتمندترین و قویترین کشور منطقه است، ما رأی میدهیم به ایرانی که ما را سرافراز و آبرومند در دنیا کرده بویژه در زمینه دفاع از مظلومان عالم مانند فلسطین و غزه، بنابراین افتخار ما ایستادگی در کنار مردم غزه است.
وی افزود: امروز محور مقاومت حرف اول و آخر را در منطقه میزند، بنابراین حق ایران است که مردم با حضور در پای صندوقهای رأی پایبندی خود را به اسلام، انقلاب، امام و شهدا اعلام کرده تا دشمن بداند راه سلطه مجدد او برای همیشه به ایران بسته است.
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