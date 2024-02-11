حضور مردم در انتخابات اهمیت فراوان دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم درویشی صبح یکشنبه در جمع مردم مؤمن و انقلابی بخش آبدان اظهار کرد: این انقلاب نه تنها در ایران بلکه الگویی شد برای آزادی خواهان در اقصی نقاط جهان، چرا که پیام امامین انقلاب در طول پنج دهه گذشته یک پیامد فراگیر و جهانی و مبتنی بر ارزش‌های معنوی انسانی و آموزه‌های رهایی بخش اسلام برده است.

بخشدار آبدان خاطر نشان کرد: امروزه یکی از عناصر برجسته قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران ظرفیت‌های هویتی اسلامی است که دنیای استکبار را به چالش کشیده است.

درویشی با اشاره به اینکه مردم ایران اسلامی تا پای جان ایستاده‌اند افزود: علی رغم همه کاستی‌ها و مشکلات مردم ایران اسلامی تا پای جان در راه هدف بزرگ این انقلاب ایستاده اند.

وی تصریح کرد: امروز ایران اسلامی الگویی در پیشرفت برای سایر کشورها است؛ از جمله افزایش باسوادی از ۳۰ درصد به ۹۰ درصد و امید به زندگی از ۴۰ سال به ۷۶ سال و همچنین سرعت دستاوردهای علمی در ایران ۱۱ برابر جهان است.

بخشدار آبدان با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: حضور مردم در انتخابات حتی از انتخاب اصلح هم مهم‌تر است.

درویشی اضافه کرد: مشارکت در سرنوشت کشور علاوه بر اینکه در اداره و تعیین مدیریت کشور نقش دارد و در خنثی کردن دشمنی دشمنان هم بزرگترین نقش ایفا می‌کند.

بخشدار آبدان بیان داشت: هرکس به استحکام این نظام علاقه مند است و هر کس که به ملت ایران اسلامی علاقه مند است برای او عقلا و شرعا واجب است که در انتخابات شرکت کند.

وی اظهار داشت: انقلاب اسلامی ایران به رهبری مردی از سلاله حضرت زهرا (س) چنان شوری درجهان وتاریخ به وجود اورد که هیچکس باور نمی‌کرد که بتواند این مسیر پر فراز و نشیب را طی کند و به قدرتی بزرگ در کره خاکی بدل شود.