حضور حماسی ملت در ۲۲ بهمن رفراندوم باشکوه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اصغر اصغری در آغاز مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن در ساری با تبریک دهه فجر و تقدیر از حضور باشکوه مردم در راهپیمایی و حضور مسئولان و نماینده ولی فقیه تقدیر و تشکر کرد.

وی جشن ملی با مشارکت پرشور و آینده روشن را شعار محوری برای حضور در انتخابات پرشور در ۱۱ اسفند ذکر کرد و گفت: خوشبختانه کمیته‌های تخصصی برنامه‌های متنوعی را در مناطق مختلف استان طراحی کردند.

وی ادامه داد: راهپیمایی ۲۲ بهمن نیز در ۶۸ نقطه با حضور باشکوه مردم برگزار شد وحضور این مردم رفراندوم به شمار می‌رود که پای این انقلاب ایستاده‌اند.

حجت الاسلام اصغری با بیان اینکه نیازمند آن هستیم تا دستاوردهای انقلاب اسلامی را به مردم منعکس کنیم، از حضور ملت در این حماسه تقدیر کرد.