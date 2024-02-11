شکست تیم ملی اسلحه سابر مقابل مصر تنها با یک اختلاف امتیاز

به گزارش خبرگزاری مهر، جام جهانی گرجستان امروز یکشنبه (۲۲ بهمن) با برگزاری دیدارهای تیمی در تفلیس پیگیری شد.

تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر ایران از شرکت کنندگان در این بخش از مسابقات بود که بعد از استراحت در دور نخست به مصاف مصر رفت.

علی پاکدامن، محمد رهبری و محمد فتوحی ترکیب تیم ملی شمشیربازی ایران را در این دیدار تشکیل دادند.

ملی پوشان کشورمان با وجود رقابت نزدیک و پایاپای با مصر، این دیدار را با تنها یک اختلاف امتیاز و با نتیجه ۴۵ به ۴۴ وگذار کردند.

دیدار با مصر در جدول ۱۶ تیمی جام جهانی گرجستان برگزار شد. تیم ملی شمشیربازی اسلحه سابر ایران با شکست در این دیدار از صعود به جمع هشت تیم برتر بازماند.