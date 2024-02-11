تصویر گیلان سیمای وفاداری به انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد خاتمی پیش از ظهر یکشنبه در اجتماع بزرگ راهپیمایی ۲۲ بهمن در رشت اظهار کرد: سیمای گیلان سیمای وفاداری به نظام اسلامی است.

عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با اشاره به حضور حماسی مردم در ۸ و ۹ دی افزود: گیلانی‌های با غیرت و وفادار به نظام در فتنه ۸۸ یک روز زودتر از مردم ایران وارد صحنه شدند

امام جمعه تهران با بیان اینکه حضور مردم گیلان در راهپیمایی باشکوه‌تر از سال گذشته است، گفت: مردم گیلان با حضورشان بیعتی دوباره با امامین انقلاب، شهدا و اسلام بستند.

آیت الله خاتمی با بیان اینکه حضور حماسی مردم در ۲۲ بهمن رأی آری به جمهوری اسلامی است، اضافه کرد: حضور جوانان و نوجوانان در راهپیمایی ۲۲ بهمن پیام روشنی برای دشمنان خواب زده این نظام است.

عضو مجمع خبرگان رهبری با تاکید لزوم شناسایی رژیم طاغوت بیان کرد: استقلال ستیزی، آزادی ستیزی، اخلاق ستیزی، عفت ستیزی و مردم ستیزی از ویژگی‌های بارز رژیم طاغوت است.

وی با بیان اینکه مردم صاحب اصلی انقلاب اسلامی هستند، افزود: در دوران طاغوت مردم هیچ جایگاهی در بخش‌های مختلف تصمیم گیری و تصمیم سازی نداشتند.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به شکنجه‌های مأموران سفاک ساواک بیان کرد: مأموران سفاک و کینه دل ساواک مردم را به سخت‌ترین شیوه شکنجه و آزار و اذیت می‌کردند و هیچ ارزشی برای انسانیت قائل نبودند.

آیت الله خاتمی با بیان رژیم طاغوت برای رأی مردم هیچ ارزشی قائل نبود، گفت: ۵۷ سال حکومت سیاه رژیم طاغوت رأی مردم هیچ جایگاهی نداشت و حتی در دوره قاجار هم نظر مردم بی اهمیت بود.

وی با بیان اینکه راهپیمایی ۲۲ بهمن شکر نعمت است، افزود: حضور حماسی در راهپیمایی ۲۲ بهمن شکر برای نعمت آزادی، سرنوشت سازی، تصمیم سازی و تصمیم گیری است.

امام جمعه موقت تهران با بیان اینکه حضور در انتخابات شکر نعمت است، گفت: دشمن با تضعیف روحیه حضور مردم در انتخابات دنبال شکل دهی انتخابات پیش رو به رفراندوم ضد نظام کنند.

خاتمی با تاکید بر لزوم شرکت حماسی در انتخابات پیش رو به تشریح اهمیت و حساسیت این رویداد ملی پرداخت و بیان کرد: حضور در انتخابات تکمیل کننده خلق حماسه جشن پیروزی انقلاب اسلامی است.