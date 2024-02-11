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۲۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۱:۴۳

فرمانده سپاه دشتی:

انقلاب اسلامی به پشتوانه مردم هر روز مقتدرتر می‌شود

انقلاب اسلامی به پشتوانه مردم هر روز مقتدرتر می‌شود

بوشهر- فرمانده سپاه امام رضا علیه‌السلام شهرستان دشتی گفت: انقلاب اسلامی به پشتوانه مردم هر روز عزت مند تر و مقتدر تر می شود.

سرهنگ پاسدار محمد رضا زارعی تبار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: انقلاب اسلامی چهل و پنج سال به پشتوانه مردم روز به روز مقتدر تر و عزتمند تر می‌شود.

وی افزود: هیچ انقلابی در دنیا نبوده که مردمش بعد از ۴۵ سال باز هم در حمایت از آن به خیابان‌ها بیایند و این طور از این نظام و انقلاب حمایت کنند.

فرمانده سپاه امام رضا علیه‌السلام شهرستان دشتی یادآور شد: این حضور پرشور مردم پیامش به دشمنان این است که مردم همچنان پشتیبان انقلاب و نظام هستند و با این حضور خود مشت محکمی در دهان همه استکبار خواهند زد.

کد مطلب 6020819

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