سرهنگ پاسدار محمد رضا زارعی تبار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: انقلاب اسلامی چهل و پنج سال به پشتوانه مردم روز به روز مقتدر تر و عزتمند تر می‌شود.

وی افزود: هیچ انقلابی در دنیا نبوده که مردمش بعد از ۴۵ سال باز هم در حمایت از آن به خیابان‌ها بیایند و این طور از این نظام و انقلاب حمایت کنند.

فرمانده سپاه امام رضا علیه‌السلام شهرستان دشتی یادآور شد: این حضور پرشور مردم پیامش به دشمنان این است که مردم همچنان پشتیبان انقلاب و نظام هستند و با این حضور خود مشت محکمی در دهان همه استکبار خواهند زد.