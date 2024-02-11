به گزارش خبرنگار مهر، در جلوه‌ای متفاوت در مسیر راهپیمایی اردبیلی‌ها در کنار اجرای سرود دانش‌آموزی با تقویت روحیه حماسی، غرفه‌ای به نام «ظفر نغمه‌سی» نیز برپا شده در آن خوانندگان محلی و آذری سعی می‌کنند تا سرودهای خاطره‌انگیز انقلاب اسلامی را برای مردم تداعی کرده و یادآور شوند.

در مسیر راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن در اردبیل که غرفه‌های متنوعی توسط دستگاه‌های اجرایی نیز برپا شده، پخش سرودهای حماسی و انقلابی حال و هوایی متفاوت به دیار سبلان بخشیده تا مردم با شور و انگیزه بیشتر و به صورت خانوادگی مسیر راهپیمایی را سپری کنند.

راهپیمایی ۲۲ بهمن در شرایطی متفاوت در حال برگزاری است که در حرکت با شکوه اردبیلی‌ها برای رسیدن به محوریت اصلی بنرهایی نصب شده که حکایت از روایت تحول در دولت سیزدهم دارد که به همت استانداری اردبیل این بنرها طراحی شده تا مردم در ۴۵ سالگی پیروزی انقلاب اسلامی بیش از گذشته با دستاوردهای استانی دولت سیزدهم آشنا شوند.

در یکی از این روایت‌گری‌ها از ۵۵۰ روز عملکرد دولت سیزدهم سخن به میان آمده که استاندار اردبیل ۳۰۰ نشست فرا استانی و ملی با حضور وزرا، معاونان وزرا، نمایندگان مجلس و سرمایه‌گذاران به میزبانی پایتخت و در مسیر پیشبرد برنامه‌های پیشرفت استان اردبیل برگزار کرده تا در این دولت بتوان موانع و مشکلات را برطرف کرد.

جلوه دیگری از راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن در اردبیل سر دادن شعارهای ضد استکباری به ویژه در محکومیت جنایات سه ماه اخیر رژیم صهیونیستی که با کشتن انسان‌های بیگناه سعی کرده سند سفاکی خود را به نمایش بگذارد.

خبرنگاران، عکاسان و فعالان رسانه‌ای نیز به صورت مستمر با حضور در مسیر راهپیمایی سعی می‌کنند تا تصاویر و فیلم‌هایی را تهیه کرده و نسبت به پخش آن از طریق رسانه‌ها اقدام کنند.