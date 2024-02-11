گفتمان انقلاب اسلامی بر منطقه حاکم شده است

به گزارش خبرنگار مهر، احسان خاندوزی صبح یکشنبه در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن در میدان سعدی سمنان با حضور گسترده مردم، ضمن قدردانی از حضور پرشور مردم در راهپیمایی تاکید کرد: مردم صاحبان اصلی این انقلاب هستند.

وی با بیان اینکه امروز مردم هستند که سرنوشت خودشان را رقم می‌زنند، افزود: این مهم، از برکات انقلاب اسلامی ایران است.

دلگرمی مسؤولان به مردم

وزیر اقتصاد همچنین گفت: امروز بر اساس شایستگی‌هایی که مردم بهترین معیارهای آنها هستند، نوع قانون، حاکمان و مدیران انتخاب می‌شوند و این پدیده‌ای نبود که در دوران قبل از انقلاب شاهدش باشیم.

خاندوزی با اشاره به اینکه امروز مردم پشت گرمی مدیران برای ایستادن در برابر همه فشارهای داخلی و خارجی هستند، بیان کرد: اینکه امروز مردم در سرنوشت شأن دخیل هستند نعمت کمی نیست و باید خدا را شاکر باشیم.

وی با بیان اینکه ملت ایران انتخاب کرد تا بتواند در جهان حرف خودش را بزند و بر اساس تحلیل منافع ملی خودش انتخاب کند، امروز ملتی سرافراز است، تاکید کرد: ملت ما زبان انقلاب اسلامی را با مقاومت ۴۵ ساله خود، به زبان منطقه بدل کرده است.

پیشگامی مردم در همه امور

وزیر اقتصاد با بیان اینکه امروز مردم ما در همه موارد پیشگام هستند، ابراز کرد: توفیقاتی که امروز در سایه انقلاب اسلامی کسب شده از همراهی مردم بوده است.

خاندوزی با بیان اینکه مردم ما همواره نشان داده‌اند که در این ۴۵ سال پشتیبان انقلاب اسلامی و نظام اسلامیمان بوده‌اند، تاکید کرد: حضور امروز مردم در راهپیمایی پرشور ۲۲ بهمن در ادامه راه با حماسه ۱۱ اسفند ماه تلاقی خواهد کرد.

وی مردم ایران اسلامی را اهل حماسه توصیف کرد و گفت: به برکت استقامت ۴۵ ساله مردم ایران اسلامی است که امروز کار نشدنی برای ایران وجود ندارد و در بسیاری شاخص‌ها حرف اول را در منطقه و کشور می‌زنیم.

گره‌ها گشوده می‌شود

وزیر اقتصاد با بیان اینکه گره‌های اقتصادی کشورمان یکی یکی رو به باز شدن است، گفت: همکاری با سازمان همکاری‌های شانگهای از جمله موفقیت‌هایی است که در دولت کسب شده است.

خاندوزی با بیان اینکه مرزهای کشورمان گشوده شده و روابط تجاری خوبی برقرار است، تاکید کرد: به مرور با تلاش‌های صورت گرفته تمام منابع به داخل کشور بازمی‌گردد.

وی افزود: مسیر حرکت و همکاری با سازمان همکاری‌های شانگهای و اقتصادهای نوظهور در گروه بریکس بازگشایی شده و این به رونق اقتصادی کشورمان کمک شایانی خواهد کرد.