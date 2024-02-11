به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز یکشنبه در شهرهای مرزی آبادان و خرمشهر قدم‌هایی به شوق ۴۵ سالگی انقلاب اسلامی برداشته شد تا همه یک دل و یک صدا، لبیک گویان به خون شهدا و مقام معظم رهبری به گوش جهانیان برسانند که برای ایران، ایرانی همیشه جان بر کف است.

این شهرهای خوزستان سرزمین لاله‌هایی است که برای آزادی ایران اسلامی جان دادند با در دست داشتن پارچه نوشته‌هایی با مضمون اینکه «تن به ذلت نمی دهیم» اعلام کردند تا همیشه زیر یک پرچم پای جمهوری اسلامی ایران می‌مانند و بار دیگر با آرمان‌های انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند.