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۲۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۱۲

در راهپیمایی ۲۲ بهمن انجام شد؛

تجدید بیعت مرزنشینان خوزستانی با آرمان‌های انقلاب

تجدید بیعت مرزنشینان خوزستانی با آرمان‌های انقلاب

اروندکنار- مرزنشینان اروند کنار، مینو شهر و چوئبده با شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن فریاد مرگ بر استکبار سر دادند و بار دیگر با آرمان‌های انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر امروز یکشنبه در شهرهای مرزی آبادان و خرمشهر قدم‌هایی به شوق ۴۵ سالگی انقلاب اسلامی برداشته شد تا همه یک دل و یک صدا، لبیک گویان به خون شهدا و مقام معظم رهبری به گوش جهانیان برسانند که برای ایران، ایرانی همیشه جان بر کف است.

این شهرهای خوزستان سرزمین لاله‌هایی است که برای آزادی ایران اسلامی جان دادند با در دست داشتن پارچه نوشته‌هایی با مضمون اینکه «تن به ذلت نمی دهیم» اعلام کردند تا همیشه زیر یک پرچم پای جمهوری اسلامی ایران می‌مانند و بار دیگر با آرمان‌های انقلاب اسلامی تجدید بیعت کردند.

کد مطلب 6020839

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