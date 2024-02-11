ملت ایران از هیچ تهدیدی واهمه ندارد/ ۱۱ اسفند حماسه می آفرینیم

به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی پیش از ظهر یکشنبه در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن در کرج ضمن تبریک سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، ۲۲ بهمن را نقطه پایان تحقیر ملت ایران در فراخنای تاریخ دانست و گفت: ۲۲ بهمن نویدبخش دنیای جدیدی مشحون از کرامت انسانی و توجه به ارزش‌های الهی بود.

وی مطرح کرد: انقلاب اسلامی ایران انقلابی الهی با سبقه مردمی بود؛ انقلابی که تاریک‌ترین بخش تاریخ ایران که دوران پهلوی بود را پایان داد. آن دوران مشحون از وابستگی، ذلت و عقب افتادگی بود و حتی کارگزاران ارشد کشور هم وابسته به دستورات رژیم‌های غربی و آمریکا بودند.

وزیر کشور افزود: حاکمان آن دوران کشوری را که می‌توانست بر قله‌های افتخار باشد، با وابستگی، سال‌های سال به عقب راندند تا جایی که دیگر چیزی از صنعت، کشاورزی و هویت ملی باقی نمانده بود. یک سوم پزشکان ما از کشورهای درجه ۲ و ۳ همسایه تأمین می‌شدند و ۵۰ درصد مردم زیر خط فقر بودند.

وحیدی تصریح کرد: در آن زمان هویت اسلامی ما نفی می‌شد و هویت ملی نیز با هویت غربی آغشته شده بود و اساساً معنا نداشت. بخش‌های متعددی از سرزمین ما را نیز بخشیده بودند و ساواک مردم عادی را نیز به صرف داشتن رساله امام خمینی (ره) زندانی می‌کرد و مورد شکنجه قرار می‌داد.

مردم ایران مستقل‌ترین ملت جهان هستند

وی با اشاره به اینکه آنچنان در آن رژیم اختناق برپا بود که کسی قدرت نفس کشیدن نداشت، اظهار کرد: تمام رژیم‌های مستکبر عالم حامی و پشتیبان پهلوی بودند اما به دست امام خمینی (ره) و به مدد مردم پایدار ایران اسلامی، آن رژیم تا بن دندان مسلح سرنگون و نظام جمهوری اسلامی ایران متولد شد.

وزیر کشور بیان کرد: این نظام در طول ۴۵ سال گذشته همواره مورد شدیدترین هجمه‌های نظامی، تروریستی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی قرار داشته و توطئه‌های متعددی علیه این کشور شکل گرفته اما به مدد قدرت مردم و رهبری امامین انقلاب همه آنها به ناکامی تبدیل و ملت ایران پیروز شدند.

احمدی تصریح کرد: ملت بزرگ ایران امروز علیرغم همه تحریم‌ها و فشارها، مقتدرترین، مستقل‌ترین و آزاده‌ترین ملت در جهان بوده و پیشرفت‌های شگرف ما در تمامی حوزه‌ها بسیار چشمگیر است. امروز ایران در تولید فولاد، سیمان و برق جزو ۱۰ کشور اول و در کشف ذخایر مس پنجمین کشور جهان است.

وی ادامه داد: این کشور در رشد علمی به شکل مطلق و تولید علوم پزشکی اولین کشور، در نانو چهارمین کشور، در بخش زیست فناوری دارای جایگاه برتر، در بخش دانش هسته‌ای جزو کشورهای پیشرو و در دانش فضایی در زمره ۱۰ کشور اول دنیاست. در حوزه صنایع دفاعی قادر به تولید همه تجهیزات هستیم.

ایران از نظر اقتصادی جزو ۲۰ اقتصاد برتر دنیا است

وزیر کشور خاطرنشان کرد: کشوری که روزی سیم خاردار در اختیار نداشت، امروز بازدارندگی دفاعی آن در نقطه‌ای اطمینان بخش، پایدار و برجسته قرار دارد. امروز علیرغم تمامی تحریم‌های تحمیل شده از نظر اقتصادی و قدرت خرید مردم جزو ۲۰ اقتصاد برتر دنیا هستیم.

وحیدی با اشاره به خودکفایی ایران در تولید بسیاری از اقلام کشاورزی مطرح کرد: این خودکفایی توسط رژیم فاسد پهلوی فروپاشی شده بود اما امروز توسط انقلاب اسلامی بازیابی شده است. امروز مردم ما الهام بخش مردم سراسر دنیا هستند و هویت انقلابی ما به همه دنیا صادر شده است.

وی با بیان اینکه رژیم‌های صهیونیستی، آمریکا و اسرائیل که باند جنایتکار هستند، در مقابل اراده ملت ایران به زانو در آمده‌اند، گفت: رژیم صهیونیستی امروز در بدترین شرایط تاریخی خود به سر می‌برد و با وجود همه تبلیغات دروغین خود امروز منفور تمام وجدان‌های بیدار و قلوب عالم است.

وزیر کشور بیان کرد: همه شعارهای انقلاب یکی پس از دیگری در حال تحقق هستند. امام راحل فروپاشی نظام کمونیستی را پیش بینی کردند که محقق شد. فروپاشی رژیم صهیونیستی هم که در حال تحقق بوده و آمریکا نیز منفورترین رژیم در نزد ملت‌های منطقه است.

ملت ایران تا رسیدن به قله از پای نخواهند نشست

احمدی مطرح کرد: امروز گروه‌های مقاومت به ملت‌های مقاومت تبدیل شده‌اند و آمریکا و دیگر مستکبران نمی‌توانند جلوی آنها را بگیرند زیرا به خودآگاهی و قدرت عظیمی رسیده‌اند. این از دستاوردهای انقلاب اسلامی است و امروز همه منتظر ظهور حضرت مهدی (عج) هستند.

وی اظهار کرد: ملت ایران با قدرت در صحنه هستند و از هیچ تهدید و فشاری واهمه ندارند. فشارهای وارد شده بر این مردم آنها را مانند فولاد قوی کرده است. این ملت غیور در مقابل فشارها، کودتاها، تحریم‌ها و … آب دیده شده‌اند و در صحنه خودنمایی می‌کنند و تا رسیدن به قله از پای نمی‌نشینند.

وحیدی رمز پیروزی و موفقیت این ملت را پیروی از ولایت، وحدت، انسجام و پاسداشت مبانی و ارزش‌های بزرگ انقلاب دانست و افزود: در روز ۲۲ بهمن با شهدا و امام شهیدان تجدید بیعت می‌کنیم که این مسیر را با وحدت و انسجام، پیروی از ولایت و پایداری بر مبانی و ارزش‌های انقلاب به پیش ببریم.

وزیر کشور عنوان کرد: همه دشمنان ما بسیج شده‌اند تا این ملت در روز ۱۱ اسفند ماه در انتخابات افتخارآفرینی و حماسه سازی نکنند، غافل از اینکه این ملت همواره در میدان بوده و تعیین کننده هستند. بر خلاف مدعیان دنیا که دموکراسی آنها دروغین بوده، مردم سالاری ما حقیقی است.

ضربه محکمی بر دهان بدخواهان ایران قوی می زنیم

وی مطرح کرد: این انقلاب همچنان پویا و بالنده است زیرا مردم در صحنه هستند؛ آنها مردم سالاری دینی را آفریده‌اند و آن را حفظ می‌کنند. ۱۱ اسفند زمان آن است که ضربه محکمی بر دهان بدخواهان ایران قوی زده شود و بار دیگر ایران در این حرکت مستمر رو به جلو، به داشتن این مردم افتخار کند.

وحیدی وفاداری مردم ایران به انقلاب اسلامی را پس از ۴۵ سال بی نظیر و بی بدیل خواند و گفت: مردم سالاری دینی ما نیز بی بدیل است. همه باید همت کنیم تا در روز ۱۱ اسفند ماه حماسه‌ای بیافرینیم که دشمن را انگشت به دهان کند و به لطف خدا و اراده مستحکم مردم این چنین نیز خواهد شد.

وزیر کشور در پایان خاطرنشان کرد: ملت غیور و بزرگ ایران هیچوقت تحت فشارهای دشمن تسلیم نمی‌شوند و بدخواهان این آرزو را به گور خواهند برد که ضعف ملت ما را ببینند. ما سالیان سال سالگرد پیروزی انقلاب را جشن می‌گیریم تا پرچم آن توسط رهبری به دست یگانه عالم سپرده شود.