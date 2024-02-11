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۲۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۱۴

طی ۲ سال گذشته؛

۸ فضای آموزشی جدید در بخش کاکی احداث شد

۸ فضای آموزشی جدید در بخش کاکی احداث شد

بوشهر- رییس آموزش و پرورش کاکی گفت: طی ۲ سال گذشته هشت فضای آموزشی جدید در بخش کاکی احداث شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، منصور احمدی صبح یکشنبه در مراسم افتتاح مدرسه شهید آیت الله صدر شیخیان باغ پیر اظهار کرد: در دولت ایران قوی هشت آموزشگاه افتتاح و یا عملیات اجرایی آن آغاز شده است که از این حیث بی سابقه است.

وی افزود: در این مدت چهار زمین چمن مصنوعی در آموزشگاه احداث شده است.

رئیس آموزش و پرورش کاکی ادامه داد: با اتحاد و همدلی خوب مدیران شهرستانی کارهای خوبی در حوزه تعلیم و تربیت شاهد هستیم که جای تقدیر و تشکر دارد.

وی تصریح کرد: برای احداث این مدرسه بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

کد مطلب 6020890

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