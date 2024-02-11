۸ فضای آموزشی جدید در بخش کاکی احداث شد

به گزارش خبرنگار مهر، منصور احمدی صبح یکشنبه در مراسم افتتاح مدرسه شهید آیت الله صدر شیخیان باغ پیر اظهار کرد: در دولت ایران قوی هشت آموزشگاه افتتاح و یا عملیات اجرایی آن آغاز شده است که از این حیث بی سابقه است.

وی افزود: در این مدت چهار زمین چمن مصنوعی در آموزشگاه احداث شده است.

رئیس آموزش و پرورش کاکی ادامه داد: با اتحاد و همدلی خوب مدیران شهرستانی کارهای خوبی در حوزه تعلیم و تربیت شاهد هستیم که جای تقدیر و تشکر دارد.

وی تصریح کرد: برای احداث این مدرسه بالغ بر ۱۵ میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.