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۲۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۱۷

همزمان با سراسر کشور انجام شد؛

شکوه راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در بهاباد

شکوه راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در بهاباد

یزد- مردم ولایتمدار بهاباد در طلیعه چهل و پنجمین بهار پیروزی انقلاب اسلامی با حضوری حماسی و انقلابی در راهپیمایی ۲۲ بهمن یکبار دیگر ثابت کردند که همچنان پای آرمان‌های انقلاب ایستاده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهرستان بهاباد از مقابل مسجد انقلاب این شهر به سمت مسجد جامع آغاز شد اما از یک ساعت قبل از آغاز راهپیمایی زنان، مردان، جوانان و نوجوانان این دیار در مقابل مسجد انقلاب گردهم آمده بودند تا آغازگر رویدادی انقلابی باشند و بار دیگر با آرمان‌های نظام تجدید بیعت کنند.

شکوه راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در بهاباد

در این راهپیمایی امام جمعه بهاباد، فرماندار، شورای اسلامی شهر فرماندهان نظامی و بسیج، جمعی از مسؤولان، خانواده های معظم شاهد و اقشار مختلف مردم ولایی و انقلابی شهرستان بهاباد حضور داشتند.

شکوه راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در بهاباد

راهپیمایی مردم از مقابل مسجد انقلاب به عنوان پایگاه انقلاب در دوران مبارزات، با پیمودن مسیر خیابان امام خمینی(ره) تا مسجد جامع آغاز شد و راهپیمایان با سر دادن شعار مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسراییل، خشم و انزجار خود را از توطئه ها و دسیسه های استکبار جهانی اعلام کردند.

شکوه راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در بهاباد

راهپیمائی یوم الله ۲۲ بهمن در بخش آسفیچ و بخش مرکز ی و روستاهای بنستان، کویجان، ده جمال و کمکوئیه و احمدآباد و علی آباد و دهنو ملا اسماعیل و کریم آباد بهاباد نیز با حضور با شکوه مردم انقلابی این روستاها برگزار شد.

شکوه راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن در بهاباد

در پایان؛ قطعنامه راهپیمائی قرائت وبا تکبیر مورد تائید حاضران قرار گرفت.

کد مطلب 6020891

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