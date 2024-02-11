مردم در مقابل دشمنان و بدخواهان انقلاب ایستاده اند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد عبادی‌زاده در راهپیمایی ۲۲ بهمن اظهار کرد: انقلاب اسلامی در طول عمر پربرکت خود مسیرهای دشواری را طی کرده است تا امروز بتواند ۴۵ سالگی خود را جشن بگیرد.

وی با بیان اینکه مردم همواره پشتیبان انقلاب اسلامی بوده‌اند، گفت: انقلاب اسلامی یک انقلاب مردمی بود و از بطن جامعه و طبقات پایین جامعه شکل گرفت و همواره در طول تاریخ و برهه‌های حساس، خود مردم پشتیبان این انقلاب بوده‌اند و با بصیرت و نگاه بلند خود اجازه نداده‌اند بیگانگان به این امانت الهی آسیبی وارد کنند.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان با بیان اینکه انقلاب اسلامی در مسیر رشد و تکامل خود تأثیر زیادی بر تحولات بزرگ کشورهای منطقه داشته است، بیان کرد: صدور انقلاب اسلامی یکی از مباحثی بود که از زمان پیروزی انقلاب اسلامی مطرح شد. برخی صادر کردن انقلاب را به معنی تصرف جغرافیای کشورها تصور می‌کردند در صورتی که مقصود از صدور انقلاب اسلامی، تصرف معنوی قلب‌ها بود که ایجاد جریان قوی و گسترده مقاومت اسلامی در منطقه نیز موید همین امر است.

عبادی‌زاده تحولات تاریخی و کنونی منطقه را متأثر از اهداف و مسیرهای انقلاب اسلامی دانست و اظهار داشت: بسیاری از مردم آزاده جهان با الهام گرفتن از انقلاب اسلامی و مردم شریف ایران به مقابله با استکبار جهانی پرداختند و امروز شاهد افول هرچه بیشتر این قدرت‌های غربی هستیم.

وی با اشاره به اهمیت برگزاری پرشور مراسم انقلابی، افزود: برگزاری باشکوه و گسترده گرامیداشت پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن ماه امسال پیام مهمی را به دشمنان داد و آن هم این بود که مردم ایران با وجود تبلیغات گسترده‌ای که علیه انقلاب اسلامی می‌شود و بمباران‌های خبری که در کشور و جهان در این‌باره اتفاق می‌افتد، همچنان آگاهانه و عاقلانه و با داشتن بصیرتی مثال‌زدنی، حماسه‌ای ماندگار را خلق کردند.