خانه ورزش روستای تخت شهرستان رزن افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نعمتی مفرح ادامه داد: خانه‌های ورزش روستای تخت با همکاری دهیاری و اهالی روستا، بسیج ورزشکاران شهرستان و هیأت ورزشهای روستایی و عشایری شهرستان با هدف کاهش آسیب‌های اجتماعی، توسعه ورزش روستایی و پر کردن اوقات فراغت جوانان و نوجوانان در روستاها با حضور امام جمعه محترم شهر دمق، بخشدار محترم بخش سردرود، بخشدار محترم بخش بغراطی، فرمانده محترم بسیج سپاه شهرستان، رئیس محترم کمیته امداد امام خمینی (ره) بخش سردرود، رئیس محترم اداره ورزش و جوانان، مسئول محترم بسیج ورزشکاران شهرستان، و با استقبال و حضور کم نظیر اهالی خوب روستای تخت افتتاح شد.

وی میز پینگ پنگ، میز فوتبال دستی، شطرنج، دارت و کیسه بوکس و تاتامی را از جمله تجهیزات این خانه‌های ورزش روستایی عنوان کرد.

رئیس هیات ورزش روستایی، عشایری و بازی‌های بومی و محلی شهرستان رزن با بیان اینکه تاکنون ۲ خانه ورزش روستایی در این شهرستان تجهیز شده‌اند، تاکید کرد: خانه‌های ورزش روستایی نقش بسزایی در توسعه ورزش و کاهش آسیب‌های اجتماعی در روستاها دارند و همچنین به زودی خانه ورزش روستای ماهنیان با همکاری بسیج ورزشکاران و دهیاری و شورای اسلامی روستا تجهیز و راه‌اندازی خواهد شد.

نعمتی مفرح خاطرنشان کرد: با توجه به تنوع فرهنگی تاکنون ۲۰ بازی بومی و محلی در شهرستان شناسایی شده به طوری که تنوع این رشته‌ها زمینه جذب بیش از هزار ورزشکار سازمان یافته را در این هیأت فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه رزن یکی از شهرستان‌های سرآمد در رشته بازی‌های بومی و محلی است، تاکید کرد: تجهیز و راه‌اندازی خانه‌های ورزش روستایی بدون تردید یکی از اقدامات ماندگار دولت مردمی سیزدهم است که زمینه‌های لازم را برای بازی کودکان، رشد و پیشرفت نوجوانان و جوانان را مهیا ساخته می‌کند.

رئیس هیات ورزش‌های روستایی و عشایری شهرستان ادامه داد: توجه و توسعه ورزش در روستاها ضمن ایجاد عدالت در توزیع سرانه‌های ورزش سبب کشف و پرورش نیروهای جوان و استعدادهای نهفته ورزشی بسیاری در روستاهای شهرستان خواهد شد.