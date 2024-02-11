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۲۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۲:۵۲

استاندار خوزستان:

ایران اسلامی با شتاب در حال پیشرفت است

ایران اسلامی با شتاب در حال پیشرفت است

اهواز - استاندار خوزستان گفت: پیروزی انقلاب اسلامی را در حالی جشن می‌گیریم که ایران اسلامی با شتاب در حال پیشرفت است.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر حسینی محراب پیش از ظهر امروز یکشنبه با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن اهواز در جمع خبرنگاران ۲۲ بهمن را روز پیروزی حق بر باطل دانست و با اشاره به حضور پرشور مردم اهواز و دیگر شهرهای استان در راهپیمایی ۲۲ بهمن امسال گفت: پیروزی انقلاب اسلامی را در حالی جشن می‌گیریم که ایران اسلامی با شتاب در حال پیشرفت است.

وی ادامه داد: در مسیر توسعه کشور، دشمن مدام در حال توطئه بوده اما هوشیاری و بصیرت مردم مانع از تحقق اهداف دشمنان ملت ایران شده است.

استاندار خوزستان با اشاره به اینکه ملت سرفراز ایران با ولایتمداری در حال تاریخ سازی دیگری هستند، گفت: حمایت مردم ایران از مردم مظلوم فلسطین نمونه‌ای از این تاریخ سازی است.

حسینی محراب در بخش دیگری به اهمیت انتخابات اشاره کرد و گفت: راهپیمایی ۲۲ بهمن که با حضور پرشور مردم استان خوزستان همراه است، مقدمه‌ای برای حضور حداکثری در پای صندوق‌های رأی است.

کد مطلب 6020965

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