۲۲ بهمن تجلی اراده و همبستگی ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرامنیا امروز یکشنبه ۲۲ بهمنماه در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن، اظهار داشت: مردم امروز در سراسر استان همزمان با سراسر کشور تجلی اراده و پایبندی خود به نظام جمهوری اسلامی ایران را منصه ظهور گذاشتند.
وی با بیان اینکه یوم الله ۲۲ بهمن تجلیگر اراده مردم است، افزود: مردم با حضور پُرشور خود در راهپیمایی ۲۲ بهمن، بار دیگر با امامین انقلاب و شهدا تجدید میثاق کردند.
نماینده عالی دولت در استان ایلام با اشاره برگزاری راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن در استان ایلام و سراسر کشور، خاطرنشان ساخت: این حضور پُرشور بهمنزله اینکه است که مردم بار دیگر برای اعتلای نظام اسلامی همپیمان، متحد و مسنجم شدند.
بهرامنیا ادامه داد: امروز یادآور سال ۵۷ بود که مردم به رهبری امام راحل در آن ایام رژیم ۲۵۰۰ شاهنشاهی طاغوت را سرنگون کردند.
وی اضافه کرد: اراده همه ملت ایران، گروههای جبهه مقاومت و انسانهای آزاده بر نابودی جبهه استکبار و رژیم غاصب صهیونیستی است.
استاندار ایلام تصریح کرد: به کمک خداوند متعال و با اراده پولادین جبهه مقاومت، هیمنه پوشالی رژیم کودککش صهیونیستی و نظام استکباری فرو ریخت و به یقین شکست خواهند خورد.
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