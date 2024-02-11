به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار شهرام ایرانی ظهر یک شنبه در سخنرانی ۲۲ بهمن در جمع پرشکوه مردم شهر تبریز اظهار کرد: از اینکه امروز در جشن ملی در بهترین مناطق کشور که به سر ایران معروف است حضور دارم، خوشحالم.
وی با بیان اینکه انقلاب کاسه پرحرارتی است که هیچگاه گرمای آن از بین نمیرود، گفت: مردم در طول انقلاب اسلامی و در همه مواقع تاریخی نقش بیبدیل داشتهاند.
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اینکه ما در خدمت مردمی هستیم که حماسه ۲۹ بهمن ماه را آفریدند، گفت: در این نظم عمومی جهانی، نقش آذربایجان بسیار پررنگ است.
وی افزود: شما همواره وامدار دلاورمردان و غیرتمندان از این خطه پرشکوه هستید که همیشه قدم در همه عرصهها گذاشتهاید و اکنون به خاطر قدمهای پراقتدار شما، نظام جمهوری اسلامی ایران در نقطه اقتدار ایستاده است.
ایرانی گفت: سینه ستبر تاریخ نقش مردم آذربایجان را فراموش نمیکند و میداند خونی که در رگ شماست خون مقاومت، ایثار و در لحظه بودن است.
وی بیان داشت: این برای من افتخار بزرگی است در بهار انقلاب در جمع شما شرف حضور دارم؛ شما مردم آذربایجان آن زمانی که سردار ملی علمدار مبارزه با بیعدالتی را بر دوش گرفتند، همیشه همه حرکات ناجوانمردانه و نامعقول دشمن را با مشت محکم پاسخ دهید و دشمن را گوشه رینگ بفرستید.
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران یادآور شد: شهدایی که از این خطه هستند مایه افتخار و مباهات هستند و امروز جوانان عزیز و پرشور با شور و حال بیشتر از آن دوران حضور دارند و مسیری که شهدا با نور پرشور خود نگه داشتند را ادامه دهند.
وی گفت: همه سفرههای شما سفره غیرت و مردانگی و ولایتمداری است و با بصیرت خود در عرصه کشوری و بینالمللی حماسهسازی میکنید که همه دشمنان را انگشت به دهان گذاشته و در ابهام فرو میبرد که چطور بعد از ۴۵ سال تهدید و تحریم اینگونه مردم پرشور در آن لحظهای که باید حضور داشته باشند حضور دارند.
ایرانی بیان داشت: دشمن باید بداند در مقابل آنها این مردم ایستاده و قطعاً با مشت محکم آنها را از زمینه ابراز وجود خارج خواهد کرد.
وی ابراز کرد: امروز محور همه وحدت یعنی رهبر معظم انقلاب این اقتدار را به همه جهان نشان داده و میفرمایند ما در همه عرصههای علمی، صنعتی، سیاسی و … در بالاترین نقطه میتوانیم بایستیم.
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران خاطرنشان کرد: نیروی دریایی با دعا و حضور شما همه برنامههای خود را در همه مأموریتها پیش خواهد رفت.
وی گفت: بدان ای دشمن خوار و خفیف مردم ایران زمین و غیرتمند آذربایجان در اوج وحدت و دست در دست هم در کنار خواهران و برادران خود ایستاده و اجازه نگاه چپ به این مملکت را نخواهند داد.
ایرانی اذعان داشت: در حوزه برقراری امنیت در عمق اقیانوس و امنیت اقتصادی در شاهرگ اقتصادی شبانهروز حضور داریم؛ نیروی دریایی ارتش و سپاه با اخوت و برادری در دریا کلام شما را به جهان ابلاغ میکند.
وی افزود: ما نیز این شعار زیبای ترکی "آذربایجان اویاخدی انقلابا دایاخدی" را در عمق اقیانوسها به دوست و دشمن مخابره میکنیم، دوست خوشحال میشود و دشمن عصبانی خواهد شد.
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران متذکر شد: اگر ناوگروه ۸۶ رقم خورد مجموع ایران بود زیرا از ۲۹ استان همکار در این مأموریت داشتیم که ۱۳ نفر آذربایجانی بود.
وی بیان داشت: دشمن هرگز نمیتواند این غیرت را از ما بگیرند و ما همیشه در صحنه هستیم.
ایرانی متذکر شد: دشمن با قتل عام کودکان و زنان در هر جای دنیا بخصوص غزه نمیتواند غیرت مسلمانان و آزادیخواهان جهان را از بین ببرد و هر جنایتی رو انجام داده و پاسخ نگیرد.
وی با تاکید بر اینکه نقطه عطف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران با حضور شما نمایش داده شد، گفت: شما نشان دادید که همیشه ایرانیها گوش به فرمان مولا هستند و هر آنچه مولا تکلیف میکند آن امر فصلالخطاب است.
فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: برای انقلاب تلاش زیادی شده و به قله افتخار نزدیک هستیم و همه چشمها منتظر است تا پرچم با دست رهبر معظم انقلاب به منجی عالم بشریت برسد.
وی گفت: دشمن میداند که من وقتی از اینجا به سواحل جنوبی برگردم، انرژی زیادی گرفتهام و باید هراس داشته باشد که این انرژی را از شما آذربایجانیها گرفتم و امیدوارم بنده وامدار درستی برای راه شهدا باشیم.
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