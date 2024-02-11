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۲۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۱۱

رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مرکزی:

وحدت ملی و همبستگی بزرگترین پیام راهپیمایی ۲۲ بهمن است

وحدت ملی و همبستگی بزرگترین پیام راهپیمایی ۲۲ بهمن است

اراک- رییس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مرکزی گفت: اتحاد، وحدت و همبستگی ملت بزرگ ایران اسلامی بزرگترین پیام چهل و پنجمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی است.

حجت الاسلام هادی خلیلی در حاشیه راهپیمایی ۲۲ بهمن در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: امروز دشمن باید نظاره کند که در سراسر ایران اسلامی مردم به صورت یکپارچه به خیابان‌ها آمده‌اند تا با صدایی رسا فریاد بزنند که با تمام وجود و هستی خود پای انقلابی ایستادگی می‌کنند.

وی تاکید کرد: اکنون دشمنان از اتحاد ملت ایران اسلامی هراس دارند و حضور گسترده مردم در این راهپیمایی عظیم، دشمنان را ناامید خواهد کرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان مرکزی گفت: مسؤولان باید قدردان و شاکر حضور گسترده مردم باشند و در راستای ارائه خدمت بی منت به مردم از هیچ کوششی دریغ نکنند.

کد مطلب 6020995

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