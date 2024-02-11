مردم ایران فتنه ها و فشارها را یکی پس از دیگری خنثی کردند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام هادی صادقی در سخنرانی یوم الله ۲۲ بهمن مردم ایلام اظهار کرد: مردم کشور همواره در برهه‌های حساس، پای انقلاب بوده و ایستاده‌اند و انقلاب اسلامی در طول ۴۰ دهه گذشته رویش‌های زیادی از بین جوانان و نوجوانان داشته است.

وی ادامه داد: مردم در همه حال بابصیرت تر از گذشته با وجود مشکلات و سختی‌ها، پای نظام و دفاع از آرمان‌های انقلاب مانده‌اند.

رییس مرکز توسعه شورای حل اختلاف قوه قضاییه یادآور شد: دشمن از همان بدو پیروزی انقلاب حیله، فتنه، دسیسه و فشارهای زیادی برای تسلیم کردن ملت و مسئولان بر ایران تحمیل کرد اما مقام معظم رهبری و مردم با ادامه مسیر امام راحل فتنه‌ها و فشارها را یکی پس از دیگری خنثی کردند.

وی افزود: ولایت فقیه با سخنرانی‌ها و پیام‌های خود راه درست آزادگی را به مسلمانان مبارز نشان داده و موجب اتحاد تمام مبارزان مسلمان اعم از شیعه و سنی با هر مذهبی شده است و تمام رزمندگان اسلام زیر یک پرچم و به رهبری ولی فقیه گرد آمده‌اند.

معاون فرهنگی و رییس مرکز توسعه شورای حل اختلاف قوه قضاییه گفت: آثار آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران طی چهل سال اخیر در منطقه هویدا شد و مردم ایران صدای رسای مبارزه با استکبار را در منطقه گسترانده است.

حجت الاسلام صادقی تصریح کرد: نقش مردم ایلام در انقلاب ستودنی و اثر گذر است در زمان قبل انقلاب، ایلام تظاهرات می‌کردند و با سخنرانی و دعوت بزرگانی همچون مرحوم کافی که در آن زمان در ایلام تبعید بودند، مردم ایلام نیز قیام کردند و امروز نیز هزاران نفر از مردم انقلابی ایلام در آغاز چهل و ششمین سالگرد این انقلاب، خروشان به خیابان‌ها آمدند.

وی در ادامه با اشاره به حضور نوجوانان و نونهالان در راهپیمایی ۲۲ بهمن عنوان کرد: حضور قشرهای جوان و سرود انقلابی و حماسی ۱۳۵۷، از رویش‌های انقلابی دانش آموزان در این دیار خبر می‌دهد.

معاون فرهنگی قوه قضاییه یادآور شد: در بهمن ۱۳۵۷ با قیام امام (ره) و حضور مردم، طی ۱۰ روز تمام ارکان رژیم شاهنشاهی در هم پاشید، پس از آن ایران اسلامی با حیله‌ها و توطئه‌هایی از جمله جنگ تحمیلی، گروهک‌های ضد انقلاب، و انواع فتنه‌ها از سوی دشمنان مواجهه شد، که با راهنمایی‌های امام (ره) و رهبر انقلاب و حضور با بصیرت مردم یک وجب از این خاک نصیب دشمن نشد و بساط فتنه‌ها جمع و دشنمان شکست خوردند.