مسوولان باید به تکلیف خودشان در قبال مردم عمل کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمد عبدالنبی موسوی فرد پیش از ظهر امروز یکشنبه در حاشیه مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن شهر اهواز در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: حضور امروز مردم در راهپیمایی یک پیام به استکبار جهانی دارد به این معنا که هر مقدار فشار را بر مردم بیشتر کنند اما حضور مردم بیشتر خواهد شد، شاهد عرض بنده مردم بیش از یک هزار شهر و شهرستان و هزاران روستا است که همچون جمعیتی که در شهر اهواز می‌بینیم در دیگر شهر و روستاها برای راهپیمایی حضور پیدا کرده‌اند.

نماینده ولی فقیه در خوزستان بیان کرد: حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن این پیام را دارد که آمریکا خوار و ذلیل، شما هر مقدار ما را بیشتر تحریم کنید ما بیشتر در صحنه هستیم و بیشتر تلاش می‌کنیم تا پشتیبان مسئولان باشیم تا به حول قوه الهی بتوانند ما را به قله برسانند.

وی تصریح کرد: همچنین این حضور یک پیام به مسئولان داخلی دارد که مردم برای چهلمین پنجمین سالگرد انقلاب باز هم آمده‌اند اما این آمدن بدان معنا نیست که از رفتارهای برخی از ما گله‌مند نیستند بلکه آمده‌اند بگویند ما به تکلیف خودمان عمل کرده‌ایم شما نیز به تکلیف خودتان عمل کنید.