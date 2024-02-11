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۲۲ بهمن ۱۴۰۲، ۱۳:۰۰

جشن پیروزی انقلاب در کاخک برگزار شد

جشن پیروزی انقلاب در کاخک برگزار شد

گناباد - مردم کاخک با حضور در راهپیمایی ۲۲ بهمن، چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را جشن گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، مردم شهر کاخک در جنوبی‌ترین منطقه خراسان رضوی، یکشنبه ۲۲ بهمن با حضور گسترده در راهپیمایی یوم‌الله ۲۲ بهمن، چهل و پنجمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را جشن گرفتند.

قشرهای مختلف مردم کاخک با سردادن شعارهای «مرگ بر آمریکا»، «مرگ بر اسرائیل»، «ملت با عزم و اراده ما، در هم شکسته قدرت آمریکا» و «شور و خروش بهمن، خار به چشم دشمن» مسیر گلزار شهدای گمنام تا بقعه متبرکه امامزاده محمد عابد (ع) را راهپیمایی کردند.

سخنرانی سید جلال امینی، کارشناس مسائل سیاسی و قرائت قطعنامه پایان بخش اجتماع مردمی یوم الله ۲۲ بهمن در شهر کاخک بود.

کد مطلب 6021002

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