به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله حسینی بوشهری ظهر یکشنبه در راهپیمایی روز ۲۲ بهمن کرمانشاه، مقارن با چهل‌وپنجمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی، با اشاره به تهدیداتی که امروز ایران اسلامی را هدف قرار داده است، بیان کرد: آن‌چنان‌که رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) مکرراً بر امیدبخشی تأکید دارند، لازم است مسئولان نیز با جدیت تمام برای ایجاد امید و تصریح‌نمودن افق‌های روشن نظام و انقلاب اسلامی بکوشند.

وی با بیان اینکه دشمن از هیچ حربه‌ای برای ضربه‌زدن به نظام اسلامی دریغ نمی‌کند، افزود: باید مراقب باشیم که بعضی از مسئولین با کوتاهی در خدمات‌رسانی به مردم در زمین بازی دشمن قرار نگیرند و ناخواسته باعث تحقق اهداف شوم او نشوند.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، بی‌تفاوت‌کردن مردم نسبت‌به سرنوشت و آینده کشور را دسیسه دشمن خواند و اظهار کرد: همه ما باید بکوشیم تا ارزش‌های اسلامی و اخلاقی در جامعه پاسبانی شوند و اجازه ندهیم که ضد ارزش‌ها بروز پیدا کنند و قوت بگیرند.

آیت‌الله حسینی بوشهری با تصریح اینکه دشمن با استفاده از تبلیغات گسترده رسانه‌ای می‌کوشد تا غرب را قبله آمال نسل جوان کند، گفت: ما با تکیه‌بر فرهنگ غنی ایرانی اسلامی، اجازه نخواهیم داد تا فرهنگ غرب بر جامعه مستولی یابد و نسل جوان ما در دامن دشمن بیفتد.

وی اختلاف بین مسئولان را مایه شادمانی دشمن خواند و بیان کرد: امروز هدف اصلی دشمنان، خدشه‌دار کردن وحدت ملی ما است چراکه وحدت ما موجب یأس و ناکامی آنان است.

رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با ذکر این نکته که قهرمانان و دلاوران کرمانشاهی در هشت سال دفاع مقدس اجازه ندادند حتی یک وجب از خاک ایران بزرگمان در دست دشمن بیفتد، خاطرنشان کرد: امروز نیز با حفظ و تقویت همدلی و با تمام وجود از مرزهای اسلامی و اعتقادی دفاع خواهیم کرد و نخواهیم گذاشت دشمن به اهداف پلیدش برسد.